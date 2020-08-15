В Азовському морі біля Бердянська медузи утворили цілий острів: казкові кадри
В Азовському морі біля Бердянська на поверхні води зібралося стільки медуз, що здається, ніби вони утворили цілий острів. Відпочивальники жартують – медузи нарешті вийшли із морських глибин, щоб захопити світ.
Фантастичними кадрами поділися відпочивальники, які припливли у королівство медуз на ґумовому човні, повідомляє 24 канал.
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Цього літа Азовське узбережжя заполонила аномальна кількість медуз. Їхнє нашестя стало справжньою катастрофою для туристичного сезону. Люди скаржаться: під час плавання зовсім не хочеться повсякчас панічно озиратися, чи не підпливає, бува, напівпрозоре слизьке тільце. Багато відпочивальників діляться у мережі світлинами, на яких видно сильні опіки від морських тварин.
Українці намагаються "лікуватися" медузами
Поки одні люди намагаються уникати зустрічей з медузами, інші використовують тваринок, як ліки. Прихильники альтернативної медицини втирають медузячі тільця собі у хворі місця. Однак таке, здавалося б, абсолютно нешкідливе "лікування" має гігантські підводні камені. Упродовж життя людина може навіть не здогадуватися, що у неї сильна алергія на медуз. Тоді "втирання" медуз може стати фатальним.
Що робити, якщо вжалила медуза
- місце опіку необхідно якнайшвидше промити солоною водою. Увага, якщо на опік потрапить прісна вода, отрута поширюватиметься по тілу з подвійною швидкістю;
- пити багато води;
- якщо людина має схильність до алергії, необхідно одразу прийняти антигістамінний препарат;
- промити опік розчином харчової соди, 5% розчином оцту або нанести на місце укусу спеціальний гель з гідрокортизоном.