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Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Бачу загибель людей – розумна колонка добряче налякала власника

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Колонка Amazon Echo
Колонка Amazon Echo / Фото з відкритих джерел

У США користувач Шон Кіннер добряче налякався через фразу, яку озвучила його розумна колонка Amazon Echo, яка підтримує функцію голосового помічника Alexa.

Про це повідомляє metro.co.uk.

Чоловік користується Amazon Echo з 2016 року. При цьому він пригадує, що нечасто користувався цим пристроєм.

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Та нещодавно голосовий помічник Alexa здивував і налякав власника. Коли Шон Кіннер йшов з кухні в кімнату, він почув моторошну фразу:

"Кожен раз, коли я закриваю очі, все, що я бачу – це загибель людей", – сказала Alexa.

Розумна колонка добряче налякала власника

Власник колонки Шон Кіннер

Тоді власник попросив повторити сказане, але колонка відповіла, що не розуміє команду. Кіннер так і не зрозумів, що могло спровокувати такі слова колонки, адже жодних команд він не давав.

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Теги: Штучний інтелект Техно Amazon
Джерело: 24 Канал
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