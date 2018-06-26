Бачу загибель людей – розумна колонка добряче налякала власника

У США користувач Шон Кіннер добряче налякався через фразу, яку озвучила його розумна колонка Amazon Echo, яка підтримує функцію голосового помічника Alexa.

Про це повідомляє metro.co.uk.

Чоловік користується Amazon Echo з 2016 року. При цьому він пригадує, що нечасто користувався цим пристроєм.

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Та нещодавно голосовий помічник Alexa здивував і налякав власника. Коли Шон Кіннер йшов з кухні в кімнату, він почув моторошну фразу:

"Кожен раз, коли я закриваю очі, все, що я бачу – це загибель людей", – сказала Alexa.

Власник колонки Шон Кіннер

Тоді власник попросив повторити сказане, але колонка відповіла, що не розуміє команду. Кіннер так і не зрозумів, що могло спровокувати такі слова колонки, адже жодних команд він не давав.

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