Багато пострілів, паніка, – очевидці про смертельну перестрілку у Харкові

Смертельна стрілянина у Харкові сталася на парковці біля супермаркету "Восторг". Очевидці інциденту розповідають, що зловмисники робили по кільканадцять пострілів одразу. Після цього на місці почалася паніка.

Наразі місце стрілянини на вулиці Клочківській обгородили обмежувальною стрічкою, на місці працюють поліцейські та експерти.

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Покупці супермаркету, які стали свідками інциденту, розповіли деталі виданню "057". Очевидиць Валерій зауважив, що постріли було добре чути у маркеті. Його машина стояла поруч з Mitsubishi, яке було обстріляне на парковці.

Ми були в магазині, коли почалася стрілянина. Добре, що не вийшли, – була величезна кількість пострілів, паніка, всі злякалися. Всього чули 20-30 пострілів. Здавалося, що стріляли чергами. На вході лежав чоловік, а машина була розстріляна в трьох місцях,

– розповів очевидиць.

Попри це, він не бачив чоловіків, які стріляли.

Стрілянина сталася біля супермаркету у Харкові / фото 24 канал, Анна Черненко

До слова, під час стрілянини декілька куль потрапили у супермаркет і пробили вітрину. На щастя, постраждалих серед покупців немає.

Що відомо про перестрілку у Харкові?