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      Багато пострілів, паніка, – очевидці про смертельну перестрілку у Харкові

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      Очевидці розповіли деталі смертельної стрілянини у Харкові
      Очевидці розповіли деталі смертельної стрілянини у Харкові / Фото 24 каналу, Анна Черненко

      Смертельна стрілянина у Харкові сталася на парковці біля супермаркету "Восторг". Очевидці інциденту розповідають, що зловмисники робили по кільканадцять пострілів одразу. Після цього на місці почалася паніка.

      Наразі місце стрілянини на вулиці Клочківській обгородили обмежувальною стрічкою, на місці працюють поліцейські та експерти.

      Головне: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

      Покупці супермаркету, які стали свідками інциденту, розповіли деталі виданню "057". Очевидиць Валерій зауважив, що постріли було добре чути у маркеті. Його машина стояла поруч з Mitsubishi, яке було обстріляне на парковці.

      Ми були в магазині, коли почалася стрілянина. Добре, що не вийшли, – була величезна кількість пострілів, паніка, всі злякалися. Всього чули 20-30 пострілів. Здавалося, що стріляли чергами. На вході лежав чоловік, а машина була розстріляна в трьох місцях,
      – розповів очевидиць.

      Попри це, він не бачив чоловіків, які стріляли.

      Стрілянина сталася біля супермаркету у Харкові / фото 24 канал, Анна Черненко

      До слова, під час стрілянини декілька куль потрапили у супермаркет і пробили вітрину. На щастя, постраждалих серед покупців немає.

      Що відомо про перестрілку у Харкові?

      • Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 невідомих вистрілили зі зброї у 2 чоловіків. Зловмисники одразу втекли з місця інциденту. Правоохоронці знайшли їхнє авто, воно було підпалене.
      • Згодом поблизу Південного вокзалу на залізничній колії поліцейські помітили чоловіка, який міг бути причетним до перестрілки. Він підірвав себе гранатою на очах у правоохоронців та загинув на місці.
      • У перестрілці загинув поплічник терориста "Оплоту" Євгена Жиліна – Володимир Борох.
      • Поранення під час перестрілки отримав колишній учасник терористичної організації "Оплот", кримінальний авторитет Георгій Ісаков на прізвисько "Жора". Він був "правою рукою" організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, якого у 2016 році вбили у Москві.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Стрілянина у Харкові Кримінальні новини Новини Харкова Новини України Поліція Жертви
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