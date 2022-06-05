Ні в якому разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу. Адже російські ракети часто прилітають у житлові райони, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

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В Україні лунають сирени

Приблизно о 2:30 в багатьох українських містах почали лунати сирени через загрозу ворожого обстрілу. Повітряну тривогу оголосили у:

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Сумській області;

Харківській області;

Чернігівській області;

Київ.

Окрім цього, повітряна тривога триває на Луганщині. Її оголосили ще 4 квітня, тобто 61 день тому.

Зауважте! Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили ще 4 години тому. Проте у сусідній Херсонщині сирени не лунали, адже деякі її території тимчасово окупували росіяни.

Не поширюйте жодних фото чи відео "прильотів"

Важливо під час повітряної тривоги не поширювати адрес прильотів ворожих ракет, якщо такі трапляться. Також не варто публікувати жодних фото чи відео обстрілів, адже це лише корегує вогонь ворога.

Почувши сирени, слід одразу ж йти в укриття. Якщо є можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх чи маломобільних сусідів. Адже їм, ймовірно, знадобиться допомога, щоб дістатися до безпечного місця.

В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, щоб слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів з питань цивільного захисту. Саме на їхніх телеграм-каналах оголошують про відбій повітряної тривоги.

Зауважте, що укриття можна залишати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу повністю зникає.

Зверніть увагу! Якщо у вашому будинку чи поблизу немає укриття, рятувальники радять скористатися "правилом двох стін". Для цього необхідно піти у кімнату всередині будинку чи квартири, у якій немає вікон, та перебувати ближче до опорної стіни.

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