Ворог не полишає надій захопити всю Україну, тому цинічно обстрілює майже всі регіони. Особливо не слід ігнорувати повітряну тривогу 8 – 9 травня.

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В яких регіонах повітряна небезпека

Онлайн-мапа показує, що повітряної небезпеки поки немає лише в трьох регіонах України. При цьому, її оголосили в таких областях:

  • Закарпатська;
  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Чернігівська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська.

Алгоритм дій при повітряній тривозі

Тривожний рюкзак, поки йде війна, розпоковувати не варто. Біля дверей на виході його слід тримати напоготові з документами, грошима. Також можна покласти речі першої необхідності, пляшку води та їжу тривалого терміну зберігання.