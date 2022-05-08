Ворог не полишає надій захопити всю Україну, тому цинічно обстрілює майже всі регіони. Особливо не слід ігнорувати повітряну тривогу 8 – 9 травня.

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В яких регіонах повітряна небезпека

Онлайн-мапа показує, що повітряної небезпеки поки немає лише в трьох регіонах України. При цьому, її оголосили в таких областях:

Закарпатська;

Волинська;

Рівненська;

Тернопільська;

Чернівецька;

Житомирська;

Вінницька;

Чернігівська;

Київська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська.

Алгоритм дій при повітряній тривозі

Тривожний рюкзак, поки йде війна, розпоковувати не варто. Біля дверей на виході його слід тримати напоготові з документами, грошима. Також можна покласти речі першої необхідності, пляшку води та їжу тривалого терміну зберігання.