Ворог не полишає надій захопити всю Україну, тому цинічно обстрілює майже всі регіони. Особливо не слід ігнорувати повітряну тривогу 8 – 9 травня.
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В яких регіонах повітряна небезпека
Онлайн-мапа показує, що повітряної небезпеки поки немає лише в трьох регіонах України. При цьому, її оголосили в таких областях:
- Закарпатська;
- Волинська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Чернівецька;
- Житомирська;
- Вінницька;
- Чернігівська;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська.
Алгоритм дій при повітряній тривозі
Тривожний рюкзак, поки йде війна, розпоковувати не варто. Біля дверей на виході його слід тримати напоготові з документами, грошима. Також можна покласти речі першої необхідності, пляшку води та їжу тривалого терміну зберігання.