Президентські вибори в Україні щоразу перетворюються в референдум про майбутнє. За наші голоси у другому турі борються не політики. Битва йде між цивілізаційними пропозиціями. Європа чи Росія. Україна або УРСР. Нашій країні випало жити між двома центрами тяжіння. І останні 30 років ми сперечаємося про вибір орбіти.

Но примечательно то, что политики, олицетворявшие каждый из лагерей, порой ситуативно переходят "линию фронта". А их публичное позиционирование зависит от лозунгов конкурента, – пишет Павел Казарин в своем блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Декабрь 1991 года, Украина

Первые президентские выборы в истории независимой Украины состоялись в декабре 1991 года. За главное кресло страны боролись бывший секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук и один из основателей "Народного руха" Вячеслав Черновол. Последний вполне тянул на роль отечественного Вацлава Гавела и Леха Валенсы. Но сценарий западных соседей не сработал, Черновол проиграл своему номенклатурному визави. Страной продолжил править отставной коммунист.



Леонид Кравчук и Вячеслав Черновол / Коллаж 24 канала

Лето 1994 года

Страна выбирает между двумя Леонидами в 1994 году. Кучма выступал за тесные связи с Россией – и собирал голоса на юге, востоке и в некоторых центральных областях. На его фоне Кравчук был лицом независимости – и за него шла голосовать столица и западные области.



Леонид Кравчук и Леонид Кучма / Коллаж 24 канала

Осень 1999 года

Во втором туре на выборах в 1999 году сражались действующий президент и глава компартии Петр Симоненко. На фоне последнего Леонид Кучма обречен выглядеть проукраинским политиком – и те, кто не хочет прошлого, вынужден голосовать за действующего. В результате президент собирает больше всего голосов в тех регионах, которые в 1994 году отдавали предпочтение его конкуренту.



Леонид Кучма и Петр Симоненко / Коллаж 24 канала

Выборы-2004 и выборы-2010

Следующие 2 кампании снова стали битвой между цивилизационными векторами. Пророссийский Виктор Янукович проиграл в 2004 году проукраинскому Виктору Ющенко, чтобы взять реванш в 2010 году. А затем случился второй Майдан.



Виктор Ющенко и Виктор Янукович / Коллаж 24 канала

2014 год

В заложниках оказывается вся страна. Дерибан экономики и закручивание гаек стали настолько дерзкими, что Виктор Янукович удерживается в кресле лишь четыре года. В 2014 году произошли кровавые события в истории Украины – Революция Достоинства.

После Небесной Сотни и российского вторжения пророссийский лагерь был дискредитирован. Первые четыре финалиста гонки представляли проукраинский лагерь. Победа досталась Петру Порошенко и впервые в истории страны пророссийский кандидат не дышал ему в спину.



Петр Порошенко и Юлия Тимошенко / Коллаж 24 канала

Война и оккупация

Из электоральной карты страны вычеркнули несколько миллионов избирателей с просоветскими взглядами из-за войны. Они дали о себе знать и в 2019 году. Петр Порошенко строил свою кампанию на том, что любой его оппонент будет ставленником Кремля. Но в том и особенность, что отчетливо пророссийский Юрий Бойко занял лишь 4 место.

2018 год, Зеленский

А с триумфатором гонки Владимиром Зеленским все было сложнее. Социология показывала, что его электорат в первом туре состоял на две трети из проукраинских избирателей и примерно на треть – из пророссийских. Фактически, 6-й президент страны воспринимался как прямая угроза суверенитету лишь в глазах избирателей 5-го.

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С той поры прошло 1,5 года. Зеленский давно растерял свое изначальное очарование. Сторонники Москвы разбредаются искать более очевидного капитулянта. Сторонники Европы уходят искать менее очевидного. Президента продолжает спасать изрядно потускневший имидж "нового лица" – но этот статус истончается с каждым месяцем. Рано или поздно он перейдет свой собственный президентский рубикон. Тот самый, после которого уже нет смысла кивать на предшественника и единственное, что начинает иметь значение – это твоё наследство.



Владимир Зеленский / Фото Lb.ua

Но даже если действующий президент решится пойти на второй срок – мы понятия не имеем, с кем ему придется сразиться во втором туре. По той простой причине, что Зеленского сегодня подпирают сразу 2 идеологических полюса:

С одной стороны, понемногу растят мускулы пророссийские партии. Они делают ставку на усталость и апатию. Обещают прекратить войну и очерняют идею евроинтеграции. За шесть лет они нарастили медиамышцы и с их помощью приучают страну к мысли, что "не все так однозначно". С другой стороны Зеленского подпирает проевропейский лагерь. Тот самый, что видит в 6-м президенте ставленника олигархов. Он критикует его за коррупцию и кадровую политику. За половинчатость и невнятность. Этот лагерь состоит из разных партий, но все они воспринимают выборы как возможность вернуть страну в пространство проевропейской конкретики.

Но в том и особенность, что позиционирование Зеленского будет напрямую зависеть от того, с кем он сойдется во втором туре. Если его конкурентом станет проевропейский кандидат, то нынешний глава государства будет лицом реванша и застоя. Пророссийским соглашателем и могильщиком реформ.

А если Зеленский сойдется с пророссийским кандидатом, то автоматически угодит в категорию "меньшего зла". На фоне конкурента станет лицом проевропейского вектора. И будет собирать в свою копилку голоса тех, кто сегодня призывает к импичменту и третьему Майдану.

Собственно, в украинской истории такое уже случалось. Позиционирование претендента определялось фигурой его визави. А потому те, кто отвергал Кравчука в 1991 году – голосовали за него в 1994 году. А те, кто отвергал Кучму в 1994 году – вынуждены были поддержать его в 1999 году.

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Украина – страна тысячеликих президентов. Финальная редакция их роли определяется лишь тогда, когда мы узнаем фамилию конкурента. А потому один и тот же человек может проделать путь от пророссийского ставленника до хранителя суверенитета. И наоборот.

У судьбы довольное специфическое чувство юмора, не так ли?