Мешканці будинку в Полтаві відчули підозрілий запах, який начебто виходив із підвалу. ДСНС після відповідних аналізів дійсно виявила у повітрі невідому речовину, влада вирішила терміново евакуювати людей чи не серед ночі.

У Полтаві з будинку 18 на вулиці Нестерова у понеділок, 7 вересня, ввечері почали евакуйовувати людей – через те, що у повітрі виявили невідому речовину.

Деталі інциденту розповів виконувач обов'язків міського голови Полтави Олександр Шамота у фейсбуці:

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Люди поскаржилися на незрозумілий різкий запах , що начебто виходить із підвалу.

, що начебто виходить із підвалу. Місцева влада терміново зібрала комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дослідження підтвердили, що в повітрі дійсно є "невідома хімічна речовина", але це не побутовий газ.

але це не побутовий газ. Комісія вирішила негайно евакуювати мешканців будинку.

Водночас надзвичайники та працівники ЖЕО почали обробляти підвали й під‘їзди будинку розчином, який скраплює газ, прибирає випари та запах.

Пізніше чиновник додав, що цією "невідомою речовиною" може бути сірчистий ангідрид.



Це безбарвний газ із різким запахом, який може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів, проте суттєвої шкоди здоров'ю не завдає. Водночас він є вибухонебезпечним при нагріванні.



Будинок, де виявили небезпечну хімічну речовину, обробляють надзвичайники / Фото з фейсбука Шамани

Зауважимо, лише частину людей відселили до родичів та в готелі. Чимало мешканців будинку вночі не хочуть кудись переїжджати. Але поліція чергуватиме біля будинку всю ніч, аби стежити за порядком, квартирами та майном людей.



Людей із будинку вирішили евакуювати просто вночі, погодилися не всі / Фото з фейсбука Шамани

Джерело та причини витоку "невідомої хімічної речовини" поки що не встановили.

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