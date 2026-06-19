Росія відчує проблеми вже взимку: по яких цілях невдовзі може полетіти українська балістика

Україна вважає розробку власних балістичних ракет дальністю близько 800 кілометрів найважливішим пріоритетом. Адже саме це може змусити Кремль до припинення ударів через страх отримати симетричну відповідь.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що власні ракети стануть дієвим інструментом, який завдасть Росії безпрецедентних проблем.

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Чи стане українська балістика аргументом, який почує Кремль?

Президент Зеленський протягом останнього тижня неодноразово наголошував на необхідності так чи інакше примусити Росію закінчити війну, і у своїх заявах пов’язує удари по російському тилу саме з небажанням Москви йти на завершення конфлікту.

Він також попереджав, що Росія може створити Україні серйозні проблеми взимку, проте і для самих росіян ця зима теж буде важкою – і саме в цьому контексті важливість балістичної програми стає особливо очевидною.

Якщо Україна матиме значні запаси балістичних ракет, то зможе вражати найважливіші об’єкти російського ВПК та економіки в глибині країни. На відміну від безпілотників, за наявності десятків точних ракет на місяць цей засіб уперше дозволяє буквально знищувати ключові об’єкти Росії – включно з тими, що в Москві, і створювати їм проблеми взимку,

– сказав Шарп.

Це створить для Росії дилему: завдаючи ударів по українській енергетиці та містах, вона ризикує отримати симетричну відповідь. Якщо Росія все одно вирішить продовжувати удари, Україні доведеться нелегко, але вона зможе створювати для росіян складні обставини.

На думку експерта, якщо ж Кремль прийме ці правила гри та утримається – українці зможуть зітхнути з полегшенням. Майбутня зима у разі масштабних російських ударів може бути дуже проблематично, оскільки захищати українську енергетику за нинішніх обставин складно – і саме тому важливий ефект залякування.

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