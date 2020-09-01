Стан балконів у більшості житлових будинків країни міг би бути значно кращим. Такі споруди становлять небезпеку не тільки для самих мешканців квартир, але і для їхніх сусідів, пішоходів та автомобілів.

Якщо з балкону впала цеглина – що робити?

Балкон знаходиться у спільній власності мешканців будинку. Звернемось до документів. Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, будинок як різновид будівлі складається "з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення".

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Згідно з ДБН В.2.2-15-2005, балкон – це "виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для відпочинку влітку". І коли питання стоїть про "ремонт балконів", то в дійсності маються на увазі огороджувальні (несуче-огороджувальні) конструкції, які і утворюють балкон.

Такі конструкції, відповідно до ч.2 ст.382 ЦКУ, є спільною власністю власників квартир:

"Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав".

Таким чином, балкон ззовні не є приватною власністю власника квартири, а є спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку.

Хто ж зобов'язаний ремонтувати балкон?

З боку закону це виглядає так. Згідно із загальним правилом, встановленим статтею 322, утримувати своє майно повинен власник. Якщо звернутись до статті 369 Цивільного кодексу України (ЦКУ), – володіння, користування і розпоряджання майном, що перебуває у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Отже, ремонтувати балкони (огороджувальні конструкції) повинні спільно співвласники багатоквартирного будинку – власники квартир.

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Саме тому, у багатоповерхових будинках, співвласники квартир яких об'єдналися в ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – прим.ред.), відповідальність за завдання шкоди внаслідок падіння конструкцій з балкону такого будинку, буде нести голова або інша відповідальна особа такого ОСББ.

У випадку, якщо у багатоквартирному будинку ОСББ не створювалося, відповідальність буде нести обслуговуюча компанія, яка визнана управителем в такому багатоповерховому будинку. Оскільки відповідно до ст. 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" послуга з управління багатоквартирним будинком включає, зокрема, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.

Зауважу, якщо балкон або його частина обрушилися через самовільне втручання в конструктивні елементи власником квартири — очевидно, що відповідатиме сам власник квартири.

Тож, питання відповідальності слід розглядати окремо в кожному конкретному випадку і для кожного конкретного виду відповідальності.

Куди звертатися у випадку падіння конструкцій балкону?

По-перше, необхідно звертатися до поліції, яка повинна зафіксувати такий факт, яка в залежності від завданих наслідків повинна порушити кримінальне провадження та провести досудове розслідування.

По-друге, варто звернутись до органів місцевого самоврядування. Вони, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУПАП), мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення правил благоустрою населених пунктів.

ОСББ – краще майбутнє для житлових будинків

ОСББ – не просто європейський шлях розвитку, це єдиний вихід вирішення проблем ЖКГ. Адже у такому випадку люди беруть на себе відповідальність за свій будинок і наводять там лад.

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Адже часто-густо керуючі компанії практично нічого не роблять в житлових будинках. Натомість мешканці ОСББ за кілька років втілили ті якісні зміни у своїх будинках, яких не могла зробити влада за роки незалежності країни. Тож, не треба боятися такої відповідальності як ОСББ.