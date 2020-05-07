Банда, членами якої були працівники поліції та СБУ, "заробляла" на викраданні людей

Прокуратура повідомила про підозру п'яти особам – за бандитизм, викрадення людини та вимагання. Серед цих п'яти – двоє чинних працівників поліції та один із СБУ.

У повідомленні Офісу генпрокурора, опублікованому на офіційному сайті відомства 6 травня, розповіли деталі про злочинні дії бандитів-викрадачів.

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Що відомо про діяльність банди, членами якої були чинні правоохоронці

Угруповання діяло на території Києва та області. Двоє учасників банди обирали жертв , вони ж збирали про майбутніх жертв інформацію та передавали її поплічникам.

, вони ж збирали про майбутніх жертв інформацію та передавали її поплічникам. Поплічники – чинні правоохоронці – застосовували професійні навички та можливості, аби стежити за "майбутніми потерпілими" та вивчати їхній спосіб життя.

А потім, завершивши підготовку, бандити викрадали людей та вимагали за них викуп. Причому викраденим зловмисники відкрито зізнавалися, що є працівниками правоохоронних органів.

та вимагали за них викуп. Причому викраденим зловмисники відкрито зізнавалися, що є працівниками правоохоронних органів. За даними слідства, у такий спосіб банда "заробила" 175 тисяч доларів США.

Гроші, телефони, номерні знаки автомобілів "прикриття", які стежили за потерпілими, зброю та набої, нотатки, засоби знерухомлення та наркотичні речовини – усе це вилучили правоохоронці під час обшуків у підозрюваних.

Вилучене під час обшуків у зловмисників майно: фото Офісу генпрокурора

Учасникам банди, зауважимо, в разі визнання судом їхньої провини, загрожує покарання – позбавлення волі строком до 15 років із конфіскацією майна.