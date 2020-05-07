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      Банда, членами якої були працівники поліції та СБУ, "заробляла" на викраданні людей

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      Банда з працівників поліції та СБУ заробляла на викраданні людей
      Правоохоронці викрили банду, в якій брали участь... правоохоронці / Офіс генпрокурора

      Прокуратура повідомила про підозру п'яти особам – за бандитизм, викрадення людини та вимагання. Серед цих п'яти – двоє чинних працівників поліції та один із СБУ.

      У повідомленні Офісу генпрокурора, опублікованому на офіційному сайті відомства 6 травня, розповіли деталі про злочинні дії бандитів-викрадачів.

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      Що відомо про діяльність банди, членами якої були чинні правоохоронці

      • Угруповання діяло на території Києва та області. Двоє учасників банди обирали жертв, вони ж збирали про майбутніх жертв інформацію та передавали її поплічникам. 
      • Поплічники – чинні правоохоронці – застосовували професійні навички та можливості, аби стежити за "майбутніми потерпілими" та вивчати їхній спосіб життя.
      • А потім, завершивши підготовку, бандити викрадали людей та вимагали за них викуп. Причому викраденим зловмисники відкрито зізнавалися, що є працівниками правоохоронних органів.
      • За даними слідства, у такий спосіб банда "заробила" 175 тисяч доларів США.

      Гроші, телефони, номерні знаки автомобілів "прикриття", які стежили за потерпілими, зброю та набої, нотатки, засоби знерухомлення та наркотичні речовини – усе це вилучили правоохоронці під час обшуків у підозрюваних.

      Вилучене під час обшуків у зловмисників майно: фото Офісу генпрокурора

       

       

      Учасникам банди, зауважимо, в разі визнання судом їхньої провини, загрожує покарання – позбавлення волі строком до 15 років із конфіскацією майна.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Поліція СБУ Офіс генпрокурора Викрадення Новини Києва Кримінальні новини Новини України
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