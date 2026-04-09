У Росії розпочалась масштабна криза банківської системи – росіяни вивели 2 трильйони рублів за 2,5 місяці, що свідчить про недовіру до фінансових установ. До того ж федеральна служба з банківського нагляду визначила понад 200 проблемних банків.

Журналіст Олександр Демченко пояснив 24 Каналу, що російське керівництво може залишити регіональні банки без підтримки.

Дивіться також: Після ударів по Новоросійську Росія зупинила експорт нафти з термінала "Шесхарис", – Reuters

Що відбувається з банківською системою Росії?

У Росії закрили доступ до більшості сайтів та серверів, працюють лише офіційні державні ресурси. Роскомнадзор веде запеклу війну з Telegram, намагаючись заблокувати месенджер. Однак росіяни масово використовують VPN та альтернативні платформи. Москвичі та жителі інших міст залишилися без зв’язку.

Якщо Путін їм так набрид, то чому вони його не знімають? Чому скаржаться і плачуть замість того, щоб вийти на протести? Проте вони й далі відправляють своїх чоловіків на війну, піклуючись лише про похоронні виплати. Тому вони самі винні в тому, що така система досі існує,

– сказав Демченко.

Губернатор Ленінградської області щодня повідомляє про атаки українських дронів по регіону, але російське керівництво нічого не робить. На думку експерта, навіть важко уявити, щоб така репресивна політика була в демократичних країнах. Попри пусті заяви Путіна на кшталт "Київ за 3 дні", які лунають вже 5 років, люди продовжують підтримувати його політику.

За даними голови Центрального банку Набіулліної, понад 200 банків мають проблеми через величезні суми неповернення мікрокредитів та позик.

"Росіяни за цей рік вивели з рахунків удвічі більше коштів, ніж за весь попередній. Це свідчить про панічний страх перед конфіскацією. На цьому тлі очікують на великий "банкопад", що призведе до повного знищення заощаджень пересічних росіян, які вивели свої вклади прямо у кишені Путіна та його оточення", – пояснив Демченко.

Путін буде рятувати лише великі банки, а решта регіональних і місцевих банків закриватимуться. Тому експерт порадив росіянам, які мають заощадження, виводити гроші та покидати країну.

Зверніть увагу! Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем сказав, що оскільки Путін так і не зміг втілити головні цілі війни в Україні, то перефокусувався на захоплення Донбасу. Попри те, що він прагнув зупинити розширення НАТО, за цей час до Альянсу долучилося ще дві Країни. Це б’є по амбіціях кремлівського очільника.

