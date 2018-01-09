Батальйон "Азов" на Донбасі вже має летальне озброєння зі США, – BellingCat

Провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер заявив, що українські війська на Донбасі вже мають летальне озброєння зі США.

Таке повідомлення Арік Толер розмістив у Twitter

"Чимало шуму здійнято навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів Javelin Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" "вже" має виготовлене у США летальне озброєння", – йдеться в повідомленні.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon. — Aric Toler (@AricToler) 8 січня 2018 р.

Читайте також: Передані Україні американські Javelin не потраплять на фронт, – The Wall Street Journal

Арік Толер зазначив, що мова йде про гранатомети, які точно були у бійців "Азову" вже у липні 2017 року.

As far as I know they were first delivered in 2017, but there could have been other ones I'm not aware of. In July 2017 they acted like it was a totally new deal for them. — Aric Toler (@AricToler) 8 січня 2018 р.

При цьому, за даними "Голосу Америки", мова йде про гранатомети американського виробництва. Як з’ясували журналісти, компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети.

Гранатомет PSRL – це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7. Головний директор компанії Ричард Вендівер розповів, що почав співпрацю з Україною два роки тому, і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.