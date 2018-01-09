Батальйон "Азов" на Донбасі вже має летальне озброєння зі США, – BellingCat
Провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер заявив, що українські війська на Донбасі вже мають летальне озброєння зі США.
Таке повідомлення Арік Толер розмістив у Twitter
"Чимало шуму здійнято навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів Javelin Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" "вже" має виготовлене у США летальне озброєння", – йдеться в повідомленні.
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Арік Толер зазначив, що мова йде про гранатомети, які точно були у бійців "Азову" вже у липні 2017 року.
При цьому, за даними "Голосу Америки", мова йде про гранатомети американського виробництва. Як з’ясували журналісти, компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети.
Гранатомет PSRL – це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7. Головний директор компанії Ричард Вендівер розповів, що почав співпрацю з Україною два роки тому, і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.