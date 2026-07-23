На Хмельниччині ТЦК прикували батька військового наручниками до авто

У соціальних мережах поширюється відео, на якому представники ТЦК жорстоко поводяться з 61-річним чоловіком. З'явилася реакція Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Інцидент стався у селищі Лехнівка, що на Хмельниччині під час заходів, пов'язаних із мобілізацією. Про це омбудсмен повідомив у соцмережах.

Що відомо про скандал з ТЦК у Лехнівці?

На оприлюдненому відео можна побачити, що чоловіка намагаються силоміць запхати до бусика. На іншому кадрі він вже лежить на траві, прикутий наручниками до автомобіля. Повідомляється, що до цивільного також застосували газовий балончик.

"Силова" мобілізація в селищі Лехнівка: дивіться відео

За словами Лубінця, про цей кричущий випадок розповів син постраждалого, який наразі проходить службу у ЗСУ. Відомо, що чоловік був вимушений звернутися до лікаря, оскільки отримав тілесні ушкодження.

Лубінець наголосив, що взяв цю справу під особистий контроль. Його представниця у Хмельницькій області Оксана Кізаєва вже звернулася до ДБР та Військової служби правопорядку для перевірки викладених фактів.

Крім того, представник омбудсмена у секторі безпеки й оборони Юрій Ковбаса направив офіційні запити до Міністерства оборони, Генштабу ЗСУ та Головного управління ВСП.

За словами Лубінця, від Головного управління Військової служби правопорядку також вимагають провести службову перевірку щодо можливого перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.

Якщо будуть виявлені ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, винних мають притягнути до відповідальності відповідно до закону.

Лубінець наголосив, що кожен такий випадок посилює суспільний запит на прозорість і законність під час мобілізації. На його думку, недостатньо реагувати лише на окремі інциденти – потрібно остаточно відмовитися від практик, які сформувалися за попереднього керівництва Міноборони.

Раніше омбудсмен розповідав, що торік в Харкові працівники ТЦК побили адвокатку, яка приїхала захищати мобілізованого клієнта. Жінка отримала тяжкі травми, перенесла операцію, пройшла реабілітацію та зрештою отримала III групу інвалідності.

За словами омбудсмена, винного досі не встановили, а розслідування затягнулося. Через це адвокатка звернулася до Європейського суду з прав людини.