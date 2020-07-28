За майже два роки молодим мамам було видано понад 500 тисяч "бебі-боксів." Але в цьому році програма допомоги вже фактично зірвана. Чому це сталось?

Если кто не знает, "Пакунком малюка" (они же "Беби-боксы") – одноразовая натуральная помощь, которую выдают еще в роддоме молодым родителям. Программа была запущена с августа 2018 года на базе финского опыта аналогичных боксов (и не только финского!) совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ.

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Цель проекта – обеспечить новорожденных и молодых родителей всем необходимым на первое время после родов. За два последующих года количество вещей, которые входят в ПМ увеличилось с 27 до 60 позиций, а требования к качеству только усиливались.

Вот чем должен быть наполнен беби-бокс:

– подгузники одноразовые до 2-5 кг – упаковка не менее 47 шт. и 3-6 кг – упаковка не менее 47 шт.;

– пеленки х/б (по 2 шт.) ситцевые, фланелевые, муслинные и трехшаровая влагостойкая;

– шапочки х/б на 0-3, 3-6 и 6-12 месяцев;

– бодики с коротким рукавом по 2 шт. на рост 56, 62, 68 и 74 см.;

– такие-же набор бодиков , но с длинным рукавом;

– штаны– ползунки разных размеров "на вырост";

– "человечки" с длинным рукавом и штанишками по 2 шт. на каждый рост 51-56, 57-62, 68 и 74 см;

– рубашечки детские х/б 56 и 62 см

– наборы носочков "на вырост";

– рукавички для младенцев;

– слюнявчики разных размеров;

– влажные салфетки гипоаллергенные и РН-нейтральные;

– термометр для воды (без ртути);

– термометр для тела электронный водостойкий;

– правильные ножнички и специальный гребешок;

– прокладки для лактации (упаковка от 60 шт.);

– прокладки послеродовые;

– женские гигиенические прокладки;

– одеяльце теплое с гипоалергенным наполнителем 110х140 (ткань верха 100% хлопок);

– пододеяльник х/б 110х140;

– плед-одеяло трикотажное х/б;

– комбинезон-трансформер с капюшоном демисезонный на 0-12 месяцев;

– полотенце-уголок для купания;

– специальные сертифицированные развивающие игрушки без мелких деталей – 4 шт.;

– мягкая книжка;

– многофункциональный развивающий коврик с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками;

– разные кремы, гипоалергенное жидкое мыло-шампунь, мыло для стирки, мочалка для купания, ватные палочки и пр.;

– матрасик в коробку 42х70, с гипоалергенным наполнителем и из натуральных материалов;

– сама коробка 43х7х27, она же люлька на первое время, если еще нет кроватки – из прочного гофрокартона с усиленным дном и боковыми стенками.

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Почему програма помощи сорвана?

За почти два года молодым мамам было выдано более 500 тысяч таких беби-боксов. Средняя цена госзакупки была ~ 3800 грн (в цену включена и доставка ПМ непосредственно до роддомов по всем областям).

При этом уверяю – если пойти попробовать побегать по магазинам и рынкам и закупить это все самостоятельно, то меньше чем в 7000-8000 грн это родителям не обойдется.

Плюс добавьте потраченное время, расходы на транспорт и проблемы с карантинными ограничениями. Я уж не говорю про проблемы с качеством продукции, так как на многих наших базарах и магазинчиках реализуется непонятного качества трикотаж и пеленки, в которых на ощупь нереально понять есть ли там хлопок вообще и какой его процент в изделии.

В этих закупках требования к качеству жесточайшие и поставщик понимает, что при малейшей проблеме придется делать замену, нести штрафные санкции и рисковать репутацией. Поэтому никто "не балуется" и на качестве не экономят!

Почему пошал сбой?

Но в этом году программа помощи уже фактически сорвана. Почему это произошло, причем при наличии заложенного в бюджет финансирования?

До 2020 года ответственность за закупку и организацию поставок была возложена на офис ООН по управлению проектами (ЮНОПС). И все было четко и без сбоев. Хотя за организацию такой работы Минсоцу приходилось платить ЮНОПСу определенный процент от суммы контракта. Зато все было четко и системно организовано. Причем без малейших намеков поставщикам (одним из которых являлась моя компания) коррумпировать такой немаленький объем закупок.

Но с конца прошлого года начался процесс передачи организации закупки на ДУ "Професійні Закупівлі", что затем было утверждение постановлением КМУ от 03.03.2020. И в апреле 2020 года на ProZorro был объявлен тендер на второе полугодие. На тендер заявилось 13 участников, прошел первый этап, организаторы выбрали четырех финалистов (причем все – крупные отечественные производители из Киева, Харькова, Запорожья. Попала туда и наша компания "ТК-Домашний Текстиль").

Но, к сожалению, начался традиционный для украинских госзакупок "тендерный троллинг", когда на тендер заходят компании-пустышки, да еще и с четко просматриваемыми признаками сговора. Их сносят, но от них затем сыпятся жалобы в АМКУ. Что неудивительно, когда в тендерной документации 120 листов требований к ТЗ и опытные юристы всегда найдут какую-либо несущественную ошибку или зацепку, чтобы подать жалобу. В итоге, после закрытого заседания АМКУ, на которое не смогли попасть не только юристы от участников, но и даже представитель организатора тендера ДУ "Професійні закупівлі", закупка "Пакунків малюка" была отменена.

А новая процедура – это опять месяцы на формальные процедуры, затем неизбежные оскарження проигравших в АМКУ и только потом, к зиме можно рассчитывать на подписание контрактов, при этом поставка беби-боксов начнется не сразу, через месяц-другой, так как никто в состоянии неопределенности не будет держать сырье на складах.

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Выход есть

Если Кабмин, премьер-министр и Минсоцполитики реально заинтересовано в том, чтобы малыши и их мамы испытывали меньше проблем, и действительно хотят им помочь, то нужно вносить изменение в действующее постановление КМУ, а Минсоцу принимать решение про возобновление закупок ПМ через ЮНОПС. Это может восстановить поставки уже в сентябре и снять напряжение, которое испытывают молодые родители.

Они пока не понимают, ждать им беби-бокс или компенсацию в 3800 грн, а затем самим бежать покупать все необходимое. Кроме того добавлю, что эта программа дает заказы десяткам отечественных предприятий (а уже более 50 позиций из 60 в ПМ производятся в Украине), а это около тысячи рабочих мест только в предприятиях легкой промышленности. Хоть это совершенно не интересует принимающих решение в Минсоце, которые хотят протащить решение о монетизации помощи в пределах 3800 грн и не заморачиваться больше этими бэйби-боксами.