Батьки Зеленського показали свою квартиру: фото

Батьки Президента України Володимира Зеленського живуть у квартирі у Кривому Розі. Їхнє 4-кімнатне помешкання розташоване у старому радянському будинку.

Олександр і Римма Зеленські не люблять дорогих речей і відкидають усі пропозиції сина переїхати до Києва. Фото квартири батьків президента оприлюднило видання Tengrinews.kz.

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Інтер'єр помешкання складається з радянських меблів.



У цьому будинку живуть батьки президента України/ Фото: Tengrinews.kz



Так виглядає квартира батьків Зеленського/ Фото: Tengrinews.kz

Скрізь переважає улюблений колір мами президента України — червоний.



У квартирі багато техніки/Фото: Tengrinews.kz

Батько президента розповів, що у них охорони немає. Однак Володимир Зеленський наполягав на цьому.



Батьки Володимира Зеленського/ Фото: Tengrinews.kz

Олександр Зеленський сказав, що президент неодноразово кликав батьків переїхати до Києва, але вони відмовилися.

Він завжди нам пропонує, то машину хотів купити, то до Києва кликав. Я скромна людина. Нам цього всього не потрібно,

– сказав батько.

Батько також розповів, що має машину – польський Lanos, механіка.



Батьки президента України не люблять отримувати дорогих подарунків від сина/ Фото: Tengrinews.kz