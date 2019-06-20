Батьки Зеленського показали свою квартиру: фото
Батьки Президента України Володимира Зеленського живуть у квартирі у Кривому Розі. Їхнє 4-кімнатне помешкання розташоване у старому радянському будинку.
Олександр і Римма Зеленські не люблять дорогих речей і відкидають усі пропозиції сина переїхати до Києва. Фото квартири батьків президента оприлюднило видання Tengrinews.kz.
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Інтер'єр помешкання складається з радянських меблів.
У цьому будинку живуть батьки президента України/ Фото: Tengrinews.kz
Так виглядає квартира батьків Зеленського/ Фото: Tengrinews.kz
Скрізь переважає улюблений колір мами президента України — червоний.
У квартирі багато техніки/Фото: Tengrinews.kz
Батько президента розповів, що у них охорони немає. Однак Володимир Зеленський наполягав на цьому.
Батьки Володимира Зеленського/ Фото: Tengrinews.kz
Олександр Зеленський сказав, що президент неодноразово кликав батьків переїхати до Києва, але вони відмовилися.
Він завжди нам пропонує, то машину хотів купити, то до Києва кликав. Я скромна людина. Нам цього всього не потрібно,
– сказав батько.
Батько також розповів, що має машину – польський Lanos, механіка.
Батьки президента України не люблять отримувати дорогих подарунків від сина/ Фото: Tengrinews.kz