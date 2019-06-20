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      Батьки Зеленського показали свою квартиру: фото

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      Батьки Володимира Зеленського
      Батьки Володимира Зеленського / tengrinews.kz

      Батьки Президента України Володимира Зеленського живуть у квартирі у Кривому Розі. Їхнє 4-кімнатне помешкання розташоване у старому радянському будинку.

      Олександр і Римма Зеленські не люблять дорогих речей і відкидають усі пропозиції сина переїхати до Києва. Фото квартири батьків президента оприлюднило видання Tengrinews.kz.

      Актуально: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

      Інтер'єр помешкання складається з радянських меблів.

      квартира батьків зеленського
      У цьому будинку живуть батьки президента України/ Фото: Tengrinews.kz

      квартира батьків зеленського
      Так виглядає квартира батьків Зеленського/ Фото: Tengrinews.kz

      Скрізь переважає улюблений колір мами президента України — червоний.

      квартира батьків зеленського
      У квартирі багато техніки/Фото: Tengrinews.kz

      Батько президента розповів, що у них охорони немає. Однак Володимир Зеленський наполягав на цьому.

      квартира батьків зеленського
      Батьки Володимира Зеленського/ Фото: Tengrinews.kz

      Олександр Зеленський сказав, що президент неодноразово кликав батьків переїхати до Києва, але вони відмовилися.

      Він завжди нам пропонує, то машину хотів купити, то до Києва кликав. Я скромна людина. Нам цього всього не потрібно,
      – сказав батько.

      Батько також розповів, що має машину – польський Lanos, механіка.

      квартира батьків зеленського
      Батьки президента України не люблять отримувати дорогих подарунків від сина/ Фото: Tengrinews.kz

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Володимир Зеленський Новини Кривого Рогу Новини нерухомості України Президент України
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