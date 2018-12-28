"Батьківщина" на парламентських виборах набрала б вдвічі більше голосів, ніж БПП, – опитування

Партія "Батьківщина" має найбільшу підтримку серед українців. На парламентських виборах за неї проголосувати б 16,7% українців, тоді як БПП має вдвічі меншу підтримку – лише 8,2%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія", передають "Українські Новини".

Президентську політсилу випереджають також партії "Опозиційна платформа – За життя" (11,1%), "Слуга народу" (10,8%), "Громадянська позиція" (7,7%), а також "Радикальна партія" – 6,2%.

Таким чином, 5-відсотковий бар’єр долають 6 партій.

Опитування проводилося з 16 по 25 грудня у всіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Донбасу та анексованого Криму.

Нагадаємо, відповідно до останнього масштабного опитування групи "Рейтинг", лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко впевнено перемагає в обох турах виборів, незалежно від того, хто буде її суперником у фіналі. У другому турі підтримати Юлію Тимошенко готові 34% виборців. Петру Порошенку свої голоси збирається віддати майже вдвічі менше – лише 18 %.