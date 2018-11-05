"Батьківщина" наполягає на негайному скасуванні підвищення ціни на газ

Юлія Тимошенко вимагає від Верховної Ради негайного скасування урядової постанови про збільшення на 23,5% вартості газу для населення.

Про це на Погоджувальній раді голів парламентських фракцій та комітетів заявила лідер "Батьківщини". Також вона вимагає запровадження мораторію на подорожчання газу українського видобутку.

"Ми наполягаємо, щоб після питання про створення ТСК щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк одразу була проголосована постанова про негайне скасування ціни на газ і запровадження мораторію на підвищення ціни на газ українського видобутку", – зазначила Юлія Тимошенко.

Вона підкреслила, що справедлива ціна на газ українського видобутку з урахуванням усіх видатків та 30% рентабельності має становити 90 доларів за тисячу кубометрів, замість встановлених владою Порошенка 300 доларів.

Юлія Тимошенко обурена діями президента, який довів українців до зубожіння, а сам збільшив за рік статки у 8 разів.

"Люди скоро будуть недоїдати через політику, яку проводить Порошенко!", - заявила Тимошенко і закликала народних депутатів не бути байдужими.