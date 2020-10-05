У місті Рудки на Львівщині 60-річний місцевий житель вбив власного 31-річного сина. Поліція розшукувала чоловіка понад 2 тижні і врешті спіймала зловмисника.

Батько після вбивства сина одразу втік. Його знайшли аж через пів місяця у далекого родича. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Самбірського відділу поліції.

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Як батько вбив сина в Рудках

За інформацією ZAXID.NET зловмисника звати Володимир Манюк. У день вбивства, 11 вересня, у квартирі Манюків стояв шалений ґвалт. Стурбовані сусіди вирішили викликати поліцію. Деякі з них пішли самотужки вгамовувати агресивного сусіда. Проте люди навіть не уявляли, що побачать місце вбивства за дверима квартири. Закривавлений син чоловіка лежав на дивані. Співчутлива сусідка думала, що він просто знепритомнів, але він вже був мертвий.

Ми думали, що Юрчик (син – 24 канал) втратив свідомість. Ми його поливали, по личку били, а то вже був кінець,

– розповіла сусідка Манюків.

Чому батько вбив сина в Рудках

Батько вдарив сина кухонним ножем прямісінько в серце.

"Він (син – 24 канал) йому сказав: "Йди, що ти всіх посилаєш?". Потім й сам пішов до кімнати. Навколо дивану лежало насіння, яке він лускав перед тим, як заснути", – розповіла сусідка.

За інформацією слідства, чоловік вбив сина не під час сварки, а коли хлопець вже пішов спати.

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Як зайшли зловмисника

Після жорстокого вбивства сина чоловік втік. Самбірська поліція за час розслідування опитала близько сотні людей та перевірила усіх рідних втікача. Через 2 тижні, 28 вересня, чоловіка знайшли у сусідньому селі. Зловмисник переховувався у далекого родича.

Чоловік, у якого переховувався зловмисник, не знав, що той жорстоко вбив власного сина. Родич навіть зрадів своєму гостю, адже той неабияк допоміг йому у господарстві. Про те, що чоловіка вже пів місяця розшукує поліція, родич дізнався від сусідки. Він, не вагаючись, звернувся до дільничого. Того ж дня зловмисника затримали.

Сусід родича також розповів, що й гадки не мав, що чоловік переховується від поліції. Він навіть співчував пенсіонерові, коли той скаржився на сина.

Жінка поїхала, а його лишила з тим наркоманом (з сином – 24 канал). Той все краде з хати. Гроші витягає. А жінка приїжджала, то ще й гроші йому на наркотики давала,

– переповідає слова вбивці сусід родича.

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Що загрожує батькові за вбивство сина

Під час допиту чоловік зізнався у вбивстві власного сина. Манюк розповів, що був на нього дуже ображений. Чоловік запевняв слідчих, що вбивати сина не хотів.

Він сказав, що цього вечора дійсно виник такий конфлікт. Наміру вбивати він не мав. Казав: "Я просто хотів провчити сина",

– розповіли у поліції.

Батькові вже обрали запобіжний захід – 2 місяці за ґратами. Загалом чоловікові за вбивство сина загрожує 15-річне ув'язнення.