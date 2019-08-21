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      Батько 33 сиріт піднявся на найвищу гору Західної Європи: захопливі фото, відео

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      Пастор-волонтер та батько 33 сиріт Геннадій Мохненко разом зі своїми синами підкорив гору Монблан в Альпах. Тим самим вони завершили свою навколосвітню подорож в рамках благодійного туру "Світ без сиріт".

      У гірську подорож Геннадій Мохненко взяв зі собою шістьох підлітків.

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      "Був страх, що я не виживу разом з синами. Цілком серйозно. У мене навіть тремтіли від жаху коліна, тряслися руки, адреналін зашкалював. Ми опинилися в дуже складних умовах, у зв'язку з тим, що на Монблані змінили правила, нас загнали в дуже незручний для нас коридор. Нам довелося штурмувати гору без достатньої акліматизації", – пригадав Мохненко.

      Мандрівники розповіли, що сильний вітер та снігопад ускладнювали подорож. Але це не заважало їм йти до своєї мети. Аби дістатися до омріяної гори вони піднімалися 11 годин.

      мохненко
      Українці підкорили гору Монблан

      Чоловік уже не вперше підкорює гори, а от для його дітей це був новий досвід.

      "Вперше в історії колишні безпритульні хлопці, діти, які виросли в підвалах, на горищах, в теплотрасах, стояли на вершині Західної Європи, з прапором України", – розповів пастор-волонтер.

      генаддій мохненко альпи
      Українці 11 годин піднімались на гору Мольбан

      Більше про Геннадія Мохненка читайте у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Відпочинок Екстрим Європа
      Джерело: 24 канал
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