Отец 33 сирот поднялся на самую высокую гору Западной Европы: захватывающие фото, видео

Пастор-волонтер и отец 33 сирот Геннадий Мохненко вместе со своими сыновьями покорил гору Монблан в Альпах. Тем самым они завершили свое кругосветное путешествие в рамках благотворительного тура "Мир без сирот".

В горное путешествие Геннадий Мохненко взял с собой шестерых подростков.

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"Был страх, что я не выживу вместе с сыновьями. Вполне серьезно. У меня даже дрожали от ужаса колени, тряслись руки, адреналин зашкаливал. Мы оказались в очень сложных условиях, в связи с тем, что на Монблане изменили правила, нас загнали в очень неудобный для нас коридор. Нам пришлось штурмовать гору без достаточной акклиматизации", – вспомнил Мохненко.

Путешественники рассказали, что сильный ветер и снегопад затрудняли путешествие. Но это не мешало им идти к своей цели. Чтобы добраться до желанной горы они поднимались 11 часов.



Украинцы покорили гору Монблан

Мужчина уже не впервые покоряет горы, а вот для его детей это был новый опыт.

"Впервые в истории бывшие бездомные ребята, дети, выросшие в подвалах, на чердаках, в теплотрассах, стояли на вершине Западной Европы, с флагом Украины", – рассказал пастор-волонтер.



Украинцы 11 часов поднимались на гору Монблан

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