Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що програє на виборах лише в одному випадку. Зазначимо, він є головним опонентом чинного глави США Дональда Трампа.

Що може призвести до поразки Байдена

На думку Байдена, причиною його поразки на виборах може стати шахрайство. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Обов'язково голосуйте, бо єдиний спосіб, яким ми можемо програти – це шахрайство на до виборчих дільницях,

– підкреслив Байден.

Голосування поштою

Раніше демократ заявляв, що кандидат від республіканців Трамп спробує "непрямим чином вкрасти" перемогу на виборах, виставивши голосування поштою шахрайством. Такий формат голосування запровадили через пандемію коронавірусу у світі.

Водночас Байден підкреслив, що прийме будь-які результати голосування: "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка".

Трамп неодноразово попереджав про можливість шахрайського підрахунку результатів голосування поштою. Американський президент виступає проти такого формату виборів.

Зверніть увагу! Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада. Раніше чинний президент Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи передасть він мирно владу у випадку поразки.



Рейтинги кандидатів на президентських виборах у США / Інфографіка 24 каналу