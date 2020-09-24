Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи гарантує він мирну передачу влади, у випадку поразки на виборах. Головний його опонент, демократ Джозеф Байден вже відреагував на таку заяву американського лідера.

Питання журналіста про те, чи погодиться Трамп на мирну передачу влади, прозвучало 23 вересня 2020 року під час пресконференції у Білому домі. Про це повідомляє CNBC.

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Що ж, подивимося, що станеться. Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування (поштою – 24 канал), і це повна катастрофа,

– сказав Трамп.

За кілька хвилин після цього питання Трамп раптово вийшов із зали. Американський президент сказав: "Я повинен піти, щоб зробити екстрений телефонний дзвінок".

Реакція Байдена на відповідь Трампа

Головний опонент Трампа Джо Байден з гумором відреагував на заяву президента США.

"Мене розвеселило це. Я запитав, в якій країні ми перебуваємо. Послухайте, він говорить найбільш ірраціональні речі. Я не знаю, що сказати", – заявив Байден.

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