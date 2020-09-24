Трамп розповів, чи передасть владу мирно, якщо програє на виборах
Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи гарантує він мирну передачу влади, у випадку поразки на виборах. Головний його опонент, демократ Джозеф Байден вже відреагував на таку заяву американського лідера.
Питання журналіста про те, чи погодиться Трамп на мирну передачу влади, прозвучало 23 вересня 2020 року під час пресконференції у Білому домі. Про це повідомляє CNBC.
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Що ж, подивимося, що станеться. Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування (поштою – 24 канал), і це повна катастрофа,
– сказав Трамп.
За кілька хвилин після цього питання Трамп раптово вийшов із зали. Американський президент сказав: "Я повинен піти, щоб зробити екстрений телефонний дзвінок".
Реакція Байдена на відповідь Трампа
Головний опонент Трампа Джо Байден з гумором відреагував на заяву президента США.
"Мене розвеселило це. Я запитав, в якій країні ми перебуваємо. Послухайте, він говорить найбільш ірраціональні речі. Я не знаю, що сказати", – заявив Байден.
Коротко про президентські вибори в США 2020
- Вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.
- Через пандемію коронавірусу у світі кандидати скасували зустрічі з виборцями.
- Національний центр контррозвідки та безпеки США заявив про регулярні спроби Росії, Китаю та Ірану вплинути на результат президентських виборів в США.
- Джо Байден випереджає Дональда Трампа за симпатіями виборців. 50% американців готові віддати свій голос за Байдена, 40% – за Трампа.