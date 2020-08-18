У США Джозефа Байдена звинувачують у тому, що він повністю уникає будь-яких контактів з журналістами. Він має найвищий рейтинг серед кандидатів у президенти, а головний конкурент Байдена Дональд Трамп заявив, що той страшенно боїться підхопити коронавірус.

За три тижні Джозеф Байден жодного разу не відповідав на питання журналістів, якщо не враховувати простих відповідей з одного речення. Про це пише CNN.

До слова Вибори у США 2020: Трамп проти Байдена – оновлені рейтинги та останні новини

У телекомпанії такий рівень "діалогу" вважають недостатнім для найбільш імовірного суперника Дональда Трампа на майбутніх виборах. Байден, найімовірніше, братиме участь у виборах, але його кандидатуру ще мають схвалити на з'їзді "Демократичної партії".

Джозеф Байден востаннє повноцінно відповідав на питання журналістів ще 28 липня. Перед цим такий випадок був 30 червня. Тобто за 50 днів він усього двічі спілкувався з представниками ЗМІ.

Найбільш показовим був випадок, коли Байден представляв свою кандидатку у віцепрезиденти – Камалу Гарріс. Він провів три великі заходи з цієї нагоди, але від журналістів "заховався".

Цим фактом не міг не скористатися конкурент Джозефа Байдена – Дональд Трамп. Він заявив, що Байден боїться своїх виборців через пандемію коронавірусу й можливість заразитися.

Цей хлопець не вилазить зі свого підвалу й не відповідає на жодне питання,

– заявив Трамп.

Коротко про майбутні вибори в США: