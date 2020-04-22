Байден хоче, щоб після перемоги на виборах віцепрезиденткою США була дружина Обами

Кандидат у президенти США Джозеф Байден назвав, кого хотів би бачити свої віцепрезидентом. Цей пост може зайняти дружина 44 президента Барака Обами – Мішель.

Колишня перша леді буде чудовим доповненням у команді кандидата, заявив Джо Байден у коментарі KDKA.

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Я б прийняв її в одну мить. Вона чудова, знає дорогу. Вона справді хороша жінка, а Обами – мої близькі друзі,

– підкреслив кандидат у президенти США.

Втім він висловив сумніви щодо того, що Мішель Обама знову захоче жити поряд з Білим Домом. Байден підкреслив, що поки конкретно говорити про кандидатуру віцепрезидента зарано, але він хоче, щоб це була жінка.

"Я хочу, щоб це була саме жінка, адже бажаю, аби моя адміністрація виглядала як народ, як наша нація. Коли в нас у Верховному суді сидить "кольорова жінка", це не означає, що такого не буде і на посаді віцепрезидента", – сказав Джозеф Байден.

Слід зазначити, що раніше сам Барак Обама публічно заявив про підтримку кандидатури Байдена. Останньому це може неабияк допомогти на майбутніх виборах, адже 44 президент США досі є найпопулярнішим політиком серед демократів.

Сам Джозеф Байден у період президентства Обами в 2009 – 2017 роках був віцепрезидентом.

Що передбачає посада віцепрезидента США?У Сполучених Штатах Америки відсутня посада прем'єр-міністра. Функції голови уряду виконує безпосередньо президент. Відтак віцепрезидент є другою особою у виконавчій гілці влади.



Фактично віцепрезидент очолює Сенат США, а в окремих випадках може замінити президента. Втім останнє за всю історію Сполучених Штатів ставалося лише тричі. У сумі протягом 12 годин тимчасово заміняли президентів Рональда Рейгана та Джорджа Буша молодшого, коли ті лікувалися під наркозом.