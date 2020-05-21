Подборка лучших бьюти-образов из сериала "Эйфория": фото макияжа

Подростковая драма вышла на экраны в июне 2019 года. Она вызвала интерес у многих зрителей. Особенностью сериала является оригинальность в макияже главных героев: слезы из глиттера, геометрические линии, разноцветный смокиайс, блестки, нестандартные цвета помад. Так визажист сериала пыталась передать характер каждого из героев.

Дониэла Дэви – женщина, которая создавала каждый образ. Сериал набрал популярность не только благодаря актерскому составу, продуманному сюжету и идеальным саундтрекам. Смотреть его можно было только ради одних мейк-апов. Каждый макияж – новое произведение искусства. 24 канал решил вспомнить 10 самых ярких преображений звезд "Эйфории" с использованием косметики.

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В частности визажист использовала в своих работах много трендов, которые актуальны в 2020. Если год назад только смелые девушки решались воссоздать нечто похожее в реальной жизни, то сегодня уместно налепить перлы на веки и пойти на работу или на учебу.

Этот сериал не только о красивой картинке, но и о серьезных проблемах, которые случаются на пути многих современных подростков: наркотики, гомосексуализм, ранняя беременность, плохая компания, недоразумение с родителями. Ленту обсуждали и опытные кинокритики, и далекие от этой индустрии пользователи соцсетей. Даже блогер Игорь Сарингер в инстаграме создал фильтр для сториз по мотивам макияжа из вышеупомянутого сериала. Их можно найти в профиле автора под названием Maquiagens Euphoria.

Мейк-апы героев "Эйфории" являются отличным примером, как с помощью макияжа можно довершить задуманный образ, как он подчеркивает характер и способствует более яркому выражению эмоций.

Попробуйте что-то новое. Вдохновитесь снимками яркого визажа из инстаграм-профиля Euphorialooks.