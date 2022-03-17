Про це авіакомпанія написала на фейсбук-сторінці. Водночас перевізник розповів, як можна повернути гроші за авіаквитки та запропонував допомогти Збройним Силам України.

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Чи можна повернути кошти за квитки на скасовані рейси

Наразі опція повернення коштів не доступна. Проте пресслужба повідомляє, що це можна буде зробити після відновлення діяльності авіакомпанії.

З огляду на те, що ми не володіємо інформацією щодо дати закінчення військових дій в країні, стабілізації ситуації та відновлення повноцінної діяльності, просимо поставитися з розумінням,

– написали Bees Airline.

Водночас перевізник запропонував вже зараз скористатися одним з варіантів.

Альтернативи поверненню коштів

Перерахування коштів, сплачених за квиток, на потребу воїнів Збройних Сил України

Для цього надішліть, будь ласка, запит на емейл – support@bees.aero та зазначте в темі листа "На потреби ЗСУ", вкажіть запит на перерахування та номер бронювання. Кошти будуть перераховані на офіційні рахунки для підтримання збройних сил Україні задля відновлення миру.

Безкоштовна зміна дати вильоту на рейси з 16 травня 2022 року

Для цього надішліть запит на емейл – support@bees.aero, вказавши номер бронювання та нову дату вильоту;

Повернення коштів у вигляді промокоду

Промокод не є іменним, тому компанія пропонує використати його для близьких. Він діятиме до 31.12.2022 року. Для цього надішліть запит на емейл – support@bees.aero та вкажіть номер бронювання.