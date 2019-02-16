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      Олександр Гаврутенко

      Беларусь и демократия – разные полюса

      185
      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / UDF.by

      Евросоюз выделит €4 млн Беларуси в 2019 году. Средства пойдут на содействие гражданскому обществу в повышении прозрачности системы госуправления, проведении демократических реформ, защите прав человека и поддержку продемократических сил в республике.

      Что это – мягкое начало "демократической" революции в Беларуси? Как к этому относится Лукашенко? Каковы его действия и намерения в отношении России, Украины, запада?

      Демократия – это не чье-то зловещее оружие, с помощью которого одни негодяи пытаются по всему мира лишить власти других негодяев. Демократия – это идея, которая создала современную цивилизацию в лучших ее проявлениях. В то время как отсутствие демократии – порождает все пороки и недостатки, риски и угрозы для нее.

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      Демократию можно сдерживать, имитировать, но невозможно остановить. Европа у себя прошла все этапы становления демократии, знает ее истинную цену, как любой порядочный человек знает цену образованию, уважению к другим, доброте, и пытается это привить окружающим. В этом нет злого замысла – злой замысел присутствует только у тех, кто всеми силами сопротивляется демократии, приближая тем самым неизбежные общественные потрясения. Понимает ли это Лукашенко? Уверен, что да. Готов ли он утверждать демократию в Беларуси? Не уверен – для этого нужно любить свою страну больше чем себя, и уважать свой народ больше, нежели осознавать свою незаменимость. Поэтому для любой автократии: Запад - враг, Россия - друг, а Украина – к сожалению, все еще где-то между.

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      Автор: Олександр Гаврутенко
      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Публікації Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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