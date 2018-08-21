11:21
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бен Аффлек закрутив роман з моделлю Playboy: фото

605 Читать новость на русском
Бен Аффлек
Бен Аффлек / GettyImages

Голлівудський кіноактор Бен Аффлек, який ще офіційно не розлучився з актрисою Денніфер Гарнер, зрадив своїй дівчині, 38-річній Ліндсі Шукус. Чоловік був спійманий з 22-річною моделлю журналу Playboy Шоною Секстон.

Про це повідомляє видання E!News.

Читайте також: Бен Аффлек придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі: розкішні фото

Зазначається, що Бена Аффлека помітили в одному автомобілі з моделлю Playboy. Цікаво, що після новини про цей зв'язок Шукус видалила свою сторінку в Instagram.


Шона Секстон та Бен Аффлек


Шона Секстон та Бен Аффлек


Шона Секстон

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Україні заборонили відомий антисептик
сьогодні, 10:21 В Україні заборонили відомий антисептик
Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
сьогодні, 10:00 Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
Сергій Лещенко
Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
сьогодні, 08:41 Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
Олексій Чибісов
Гра мільйонів: скільки коштують найкращі футболісти світу
20 серпня, 22:59 Гра мільйонів: скільки коштують найкращі футболісти світу
Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
20 серпня, 22:01 Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
Злой Одессит
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук