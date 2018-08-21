Бен Аффлек закрутив роман з моделлю Playboy: фото
Голлівудський кіноактор Бен Аффлек, який ще офіційно не розлучився з актрисою Денніфер Гарнер, зрадив своїй дівчині, 38-річній Ліндсі Шукус. Чоловік був спійманий з 22-річною моделлю журналу Playboy Шоною Секстон.
Про це повідомляє видання E!News.
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Зазначається, що Бена Аффлека помітили в одному автомобілі з моделлю Playboy. Цікаво, що після новини про цей зв'язок Шукус видалила свою сторінку в Instagram.
Шона Секстон та Бен Аффлек
Шона Секстон та Бен Аффлек
Шона Секстон
Джерело: 24 Канал
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