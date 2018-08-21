Бен Аффлек закрутив роман з моделлю Playboy: фото

Голлівудський кіноактор Бен Аффлек, який ще офіційно не розлучився з актрисою Денніфер Гарнер, зрадив своїй дівчині, 38-річній Ліндсі Шукус. Чоловік був спійманий з 22-річною моделлю журналу Playboy Шоною Секстон.

Про це повідомляє видання E!News. Читайте також: Бен Аффлек придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі: розкішні фото Зазначається, що Бена Аффлека помітили в одному автомобілі з моделлю Playboy. Цікаво, що після новини про цей зв'язок Шукус видалила свою сторінку в Instagram.

Шона Секстон та Бен Аффлек

Шона Секстон та Бен Аффлек

Шона Секстон