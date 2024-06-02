Тіла ворожих загарбників, які масово привозять у Бердянськ, росіянам доводиться спалювати просто на вулиці. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що до тимчасово окупованого міста їх звозять із Роботиного Запорізької області. Ворог намагається тиснути там, тому накопичує велику кількість сил.

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Втрати росіян

Росіяни на Запорізькому напрямку намагаються постійно тиснути. Вони, ймовірно, планують відкрити ще одну ділянку фронту – наступати в бік Оріхова.

Андрющенко зазначив, що внаслідок постійних штурмових атак росіяни втрачають велику кількість особового складу не лише на Харківському напрямку, але й на Запорізькому.

На Запоріжжі наступати їм набагато складніше, адже це штурм у голому полі. Там ніде сховатись. Усіх цих загиблих мають кудись звозити. Це Бердянськ. Звідти їх можуть "запакувати" і везти далі у Ростов-на-Дону,

– сказав він.

Радник міського голови Маріуполя зауважив, що дуже дивним є те, що російська цензура допустила появу цієї інформації в мережі. Звісно, майже одразу окупанти все видалили, однак новина встигла розповсюдитись.

Це свідчить про те, що російські штурми на Запорізькому напрямку продовжуються. Там з людьми ніхто не рахується, їх просто кидають у бій,

– наголосив Петро Андрющенко.

Що відбувається на окупованих територіях