Тіла ворожих загарбників, які масово привозять у Бердянськ, росіянам доводиться спалювати просто на вулиці. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що до тимчасово окупованого міста їх звозять із Роботиного Запорізької області. Ворог намагається тиснути там, тому накопичує велику кількість сил.
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Втрати росіян
Росіяни на Запорізькому напрямку намагаються постійно тиснути. Вони, ймовірно, планують відкрити ще одну ділянку фронту – наступати в бік Оріхова.
Андрющенко зазначив, що внаслідок постійних штурмових атак росіяни втрачають велику кількість особового складу не лише на Харківському напрямку, але й на Запорізькому.
На Запоріжжі наступати їм набагато складніше, адже це штурм у голому полі. Там ніде сховатись. Усіх цих загиблих мають кудись звозити. Це Бердянськ. Звідти їх можуть "запакувати" і везти далі у Ростов-на-Дону,
– сказав він.
Радник міського голови Маріуполя зауважив, що дуже дивним є те, що російська цензура допустила появу цієї інформації в мережі. Звісно, майже одразу окупанти все видалили, однак новина встигла розповсюдитись.
Це свідчить про те, що російські штурми на Запорізькому напрямку продовжуються. Там з людьми ніхто не рахується, їх просто кидають у бій,
– наголосив Петро Андрющенко.
Що відбувається на окупованих територіях
- Ввечері 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині пролунали вибухи, які спричинили масштабну пожежу на місцевій нафтобазі. За словами очільника Луганської ОВА Артема Лисогора, нафтобаза зазнала значних руйнувань, а запаси пального були повністю знищені.
- У тимчасово окупованому Бердянську 15 квітня сталися потужні вибухи, які були чутні по всьому місту. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, зазначивши, що після вибухів над містом піднявся стовп диму.
- У ніч на 2 червня у Маріуполі пролунав вибух. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що окупанти заявили начебто все збито.