Дельфіни влаштували справжнє свято для відпочивальників у Бердянську. На один із місцевих пляжів припливла ціла їхня зграйка: вони виринали з води прямо перед людьми, що купалися в морі.

Відео з дружніми дельфінами оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці користувачка Юлія Шелкопляс.

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Вони повернулися!

– лаконічно підписала вона ролик.

На кадрах видно, як відпочивальники у морі захопливо спостерігають за двома дельфінами, що виринають зовсім поруч. Згодом перед самісінькою камерою з’являється ще один дельфін. Він вистрибує з води буквально за кілька сантиметрів від дівчинки, що плаває поруч.

Це викликає шквал захоплених вигуків у відпочивальників.

Щоправда, не всі користувачі повірили, що відео було відзняте саме на Азовському морі. Дехто засумнівався через надто чисту воду, яка швидше властива Чорному морю.

Дельфіни граються з людьми у Бердянську: відео