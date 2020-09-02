На одному з пляжів села Лугове, що на Миколаївщині, виявили багато мертвих бакланів. Їх помітили самі відпочивальники.

Відвідувачка пляжу про таку моторошну знахідку розповіла на своїй сторінці у фейсбуці. Вона наголосила, що ще напередодні була чиста вода і все було гаразд.

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Вона пройшлась вздовж берега і за кілька хвилин нарахувала цілих 8 мертвих птахів. Чоловік також бачив, як один баклан прилетів на берег, пройшовся поміж трупів інших пташок та впав поруч. Жінка написала, що все море "вкрите підозрілою піною".



На узбережжі виявили мертвих птахів / Фото з фейсбуку Aku Ailindesha



За кілька хвилин знайшли 8 бакланів / Фото з фейсбуку Aku Ailindesha

Відпочивальниця припустила, що ця вода небезпечною не лише для птахів, а й для людей.

По-перше, співчуваю пташкам, по-друге – сумніваюся, що людям в цьому безпечно плавати,

– написала користувачка у дописі.

Водночас адміністратор пляжу припустив, що це сталося через викид хімічних речовин з якогось із суден.



Це могло статися через хімічні речовини у воді / Фото з фейсбуку Aku Ailindesha

Зрештою, відпочивальники викликала поліцію, задокументували інцидент та склали протокол. Справу передали в слідчий комітет з екологічного захисту.



Птахів забрали на експертизу / Фото з фейсбуку Aku Ailindesha

"Пташок зібрали, також взяли зразок води. Наполягатимемо на експертизі", – йдеться у дописі.



Зібрали на експертизу і зразки води / Фото з фейсбуку Aku Ailindesha