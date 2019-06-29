Берізка в д*пi: у мережі глузують з талісману збірної Росії на Європейських іграх
У мережі глузують з талісману збірної Росії на II Європейських іграх, які тривають у Мінську. Розроблений дизайнерами талісман – це кольоровий кіт-вушанка зі смугастим чорно-білим хвостом.
Тварина в реальності виглядає по-іншому, ніж на макетах дизайнерів студії Артемія Лебедєва, а саме – досить кумедно. А в мережі сміються, бо багатьом хвіст кота-вушанки нагадує березу, яка стирчить з п’ятої точки.
Дивіться також: "Дід вже зовсім параноїк": Путін прийшов на саміт G20 зі своїм термосом – відео
Тож зображення з російським талісманом моментально розійшлися на меми.
Очікування і реальність:
Кіт-вушанка
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі