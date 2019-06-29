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      Берізка в д*пi: у мережі глузують з талісману збірної Росії на Європейських іграх

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      Кіт-вушанка
      Кіт-вушанка / Колаж 24 канал

      У мережі глузують з талісману збірної Росії на II Європейських іграх, які тривають у Мінську. Розроблений дизайнерами талісман – це кольоровий кіт-вушанка зі смугастим чорно-білим хвостом.

      Тварина в реальності виглядає по-іншому, ніж на макетах дизайнерів студії Артемія Лебедєва, а саме – досить кумедно. А в мережі сміються, бо багатьом хвіст кота-вушанки нагадує березу, яка стирчить з п’ятої точки.

      Дивіться також: "Дід вже зовсім параноїк": Путін прийшов на саміт G20 зі своїм термосом – відео

      Тож зображення з російським талісманом моментально розійшлися на меми.

      Очікування і реальність:

      кіт-вушанка талісман Росії
      Кіт-вушанка

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Спорту Європейські ігри 2019 Новини Росії Спорт Курйозні новини Меми Карикатура
      Джерело: 24 канал
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