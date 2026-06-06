Кінець великої історії: померла вдова експрезидента Франції Ширака

У Франції померла Бернадетт Ширак – колишня перша леді, яка понад десятиліття була поруч із президентом Жаком Шираком в Єлисейському палаці. Вона відійшла у віці 93 років.

Про її смерть повідомив президент Франції Еммануель Макрон, зазначивши, що він і його дружина Бріжит із "великою скорботою" дізналися про втрату жінки, яка залишила значний слід в історії країни. Про це пише France 24.

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Що відомо про смерть Бернадетт Ширак?

Бернадетт Ширак перебувала поруч із Жаком Шираком протягом його тривалої політичної кар'єри, зокрема під час двох президентських термінів у 1995 – 2007 роках. Хоча посада першої леді у Франції не має офіційного статусу, вона відігравала помітну роль у політичному та суспільному житті країни, поступово формуючи власний вплив.

Вона також займалася політикою на місцевому рівні в регіоні Коррез, де обіймала виборні посади протягом кількох десятиліть. Окремо Бернадетт Ширак здобула широку популярність завдяки благодійній діяльності – зокрема роботі з дитячими лікарнями, яку вона перетворила на загальнонаціональну ініціативу. У публічному образі її часто сприймали як стриману та жорстку політичну фігуру, яка, попри статус "дружини президента", будувала власний політичний авторитет. Вона також залишила мемуари та неодноразово підкреслювала свою незалежність у політичному житті Франції.

Бернадетт Ширак була одружена з Жаком Шираком понад 60 років. Він помер у 2019 році. Подружжя мало двох доньок, одна з яких померла у 2016 році після тривалої хвороби. У Франції Бернадетт Ширак залишилася в пам'яті як одна з найвпливовіших перших леді, яка поєднувала політичну активність, благодійність і сильну публічну позицію.

До слова, Бернадетт Ширак народилася 18 травня 1933 року в аристократичній родині Шодрон де Курсель. Свого майбутнього чоловіка, майбутнього президента Франції Жака Ширака, вона зустріла на початку 1950-х років під час навчання в престижному Інституті політичних досліджень у Парижі.