Хочу відразу сказати банальну істину: ми давно живемо в ситуації "вірю – не вірю". Правдивість інформації вимірюється не законом чи навіть фактами, а рівнем довіри до джерела інформації. Про це пише Вадим Денисенко.

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Стратегічний відступ Зеленського

Протистояння антикорупціонерів та СБУ (ширше – антикорупціонерів та Зеленського) протягом останнього року (з моменту першого картонкового майдану та звільнення Єрмака) можна назвати стратегічним відступом президента. Зеленський крок за кроком здає позиції. І шансів на злам ситуації в нього практично нема. Це, мені здається, розуміє все його оточення. Але всі рухаються за інерцією.

Змінити ситуацію в парадигмі протистояння "хороших" і "поганих" силовиків неможливо. Ця парадигма дозволить, як максимум, створити ситуацію, за якої в масовій свідомості обидві сторони виглядатимуть в негативному світлі. І тут ми знову повертаємося до парадигми "вірю – не вірю".

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Реальні зміни нікому не потрібні

Для кардинальних змін необхідно перезавантаження всієї державної системи і усвідомлення того, що НАБУ, САП і ВАКС – це лише вершина боротьби з корупцією. В усьому світі боротьба з корупцією починалася не з правоохоронних органів, а зі зміни системи управління та суспільного договору.

Але це не потрібно нікому. Одні не хочуть щось міняти, хоч і розуміють, що програють. Інші не хочуть змін, бо вважають, що виграють. Обрання керівників всіх державних органів іноземцями – це не боротьба з корупцією, а латання старих речей новими латками.

Наведу один приклад. В усьому світі обов'язковим елементом ефективної боротьби з корупцією є максимальне спрощення податкового законодавства. Бо один з головних елементів корупції – махлювання з податками. Але у нас говорять не про податковий кодекс, і тим більше, не про дірки в “Прозорро”, а про обрання нового керівника податкової за допомогою іноземців.

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Чи існує “Монако” насправді?

Але ми відійшли в сторону від головної теми. Чи є у нас організована (злочинна?) група “Монако”?

Як на мене, в юридичній площині довести існування такої групи практично неможливо. Ми маємо групу людей, які вирішують свої конкретні проблеми, користуючись послугами відомого кола людей. І, з юридичної точки зору, ОЗГ "Монако" не існує. Але в інформаційному полі така група має всі шанси стати мемом. І знову: ми повертаємося до теми "вірю – не вірю".

І останнє. Чому зараз все зійшлося на Давидові Арахамії? Причин є всього дві: по-перше, без нього Зеленський не зможе керувати парламентом. По-друге, він доволі ефективно захищається і, як я писав вище, створюється ситуація, за якої в масовій свідомості обидві сторони виглядатимуть в негативному світлі.