Без жодної російської деталі: "Антонов" виготовив принципово новий літак
Державне авіабудівне підприємство "Антонов" виготовило свій перший літак Ан-178 без російських деталей. Це стало можливим лише після 6 років роботи та пошуків нових постачальників.
Про принципово новий літак повідомив президент ДП "Антонов" Олександр Лось в інтерв'ю "Укрінформ".
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Лось зазначив, що літаки "Антонова" завжди вироблялися з частиною російських деталей. Тож, знадобилося чимало часу, щоб знайти нових постачальників та розпочати імпортозаміщення.
Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів,
– наголосив Олександр Лось.
Тепер зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов" зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.
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За його словами, конкретно на цьому типі літака приблизно дві треті обладнання корпорацій США, ще третина – вітчизняного виробництва.
Зазначимо, що раніше "Антонов" потрапив у скандал через співпрацю з Росією. На підприємстві заявили, що планують виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга – Днєпр".