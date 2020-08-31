Державне авіабудівне підприємство "Антонов" виготовило свій перший літак Ан-178 без російських деталей. Це стало можливим лише після 6 років роботи та пошуків нових постачальників.

Про принципово новий літак повідомив президент ДП "Антонов" Олександр Лось в інтерв'ю "Укрінформ".

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Лось зазначив, що літаки "Антонова" завжди вироблялися з частиною російських деталей. Тож, знадобилося чимало часу, щоб знайти нових постачальників та розпочати імпортозаміщення.

Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів,

– наголосив Олександр Лось.

Тепер зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов" зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.

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За його словами, конкретно на цьому типі літака приблизно дві треті обладнання корпорацій США, ще третина – вітчизняного виробництва.

Зазначимо, що раніше "Антонов" потрапив у скандал через співпрацю з Росією. На підприємстві заявили, що планують виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга – Днєпр".