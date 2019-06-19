Без урожаю та даху над головою: Херсонщина страждає від наслідків негоди (фото, відео)

Вже другий тиждень там залишаються затопленими декілька сотень подвір'їв та городів. Місцеві мешканці в розпачі – стихія знищила весь урожай, а декого залишила навіть без даху над головою.

У селі Нова Маячка вирощують овочі для великого оптового ринку на Херсонщині. Городи тут величезні, на кожному подвір'ї є ще й теплиця.

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Цьогоріч селяни очікували зібрати добрий урожай, але сподівання марні – все знищила велика вода. Підтопило понад пів тисячі садиб.



Негода на Херсонщині

Злива зруйнувала декілька будинків. Під уламками власної хати дивом не загинув пан Сергій. Стіна в його будинку завалилася просто посеред ночі.



Наслідки негоди

Вже понад тиждень в селі працюють рятувальники. На одному з городів пожежна машина працює вже другу добу. Але води так багато, що відкачати у магістральний канал її швидко не вдається.

Кожна станція відкачує 110 літрів води за секунду. Тобто в селі зараз відкачують приблизно півтонни води,

– зазначив Володимир Гончарук, начальник пожежного караулу ДСНС.

Село постійно потерпає від підтоплення, адже розташована в низовині. Дренажна система в селі є, але не всюди.



Наслідки негоди ліквідовують вже другий тиждень

Лихо в Новій Маячці визнали надзвичайною ситуацією місцевого масштабу. У селищній раді приймають заяви жителів про відшкодування збитків. На екстреній сесії обласна рада виділила два мільйони гривень для ліквідації наслідків та компенсації збитків селянам.



Вода знищила урожай селян



Вода знищила урожай селян

Вберегти від водяної катастрофи село може лише нова якісна дренажна система, на яку в місцевому бюджеті коштів зараз майже нема.