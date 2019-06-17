Негода в Україні: через шквальний вітер знеструмлено понад 100 населених пунктів

Через погіршення погодних умов без світла залишились 107 населених пунктів у трьох областях. Через сильну грозу найбільше постраждала Львівщина. Там знеструмлено 67 населених пунктів. Дісталось і Закарпаттю – 38 районів без електрики. Луганщиною пронісся ураган – у будинках зірвало дахи та повибивало вікна. Без світла два населених пункти.

Також у місті Сватове (Луганська область) постраждала школа №8. Вона залишилася без даху і вікон. Без шиферу стоять і сусідні багатоквартирні будинки. На стадіоні "Нива" позривало металеву обшивку, вирвало три ялинки і два флагштоки, повідомил у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Крім того, пошкоджено дахи в 14 житлових будинках.