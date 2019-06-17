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      Негода в Україні: через шквальний вітер знеструмлено понад 100 населених пунктів

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      Негода в Україні
      Негода в Україні / visnyk.lutsk.ua

      Через погіршення погодних умов без світла залишились 107 населених пунктів у трьох областях. Через сильну грозу найбільше постраждала Львівщина. Там знеструмлено 67 населених пунктів. Дісталось і Закарпаттю – 38 районів без електрики. Луганщиною пронісся ураган – у будинках зірвало дахи та повибивало вікна. Без світла два населених пункти.

      Також у місті Сватове (Луганська область) постраждала школа №8Вона залишилася без даху і вікон. Без шиферу стоять і сусідні багатоквартирні будинки. На стадіоні "Нива" позривало металеву обшивку, вирвало три ялинки і два флагштоки, повідомил у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

      Читайте також: На Черкащині злива повиривала асфальт з ґрунту: як виживають люди у постраждалому селі

      Крім того, пошкоджено дахи в 14 житлових будинках.

      На Херсонщині залишаються підтопленими 212 домогосподарств, з них 24 житлових будинки. Рівень води поступово спадає.

      17 черня є загроза підняття рівня води до небезпечної позначки – 155-160 сантиметрів над нулем поста – в річках Львівської, Закарпатської та Одеської областей, що може призвести до підтоплення. У ДСНС також попереджають про можливість утворення селевих потоків у горах. 

      На заході, Житомирщині та Вінниччині синоптики очікують грози та шквали 15-20 м/с, можливий град. У решті областей переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

      blog_ava
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      Теги: Новини України ДСНС Негода в Україні Електроенергія Надзвичайні ситуації
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