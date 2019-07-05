Бездіяльність влади та люди Корбана: як на місці Протасового Яру з'явилися приватні володіння

Природний парк Протасів Яр майже в самому центрі Києва перетворився на гарячу точку. Десятки дерев пішли під сокиру заради амбіційного архітектурного проекту – бетонно-скляного житлового комплексу зі 100-метрових висоток.

Із травня довкола зеленої зони столиці триває протистояння активістів із забудовником, який прагне, замість справжнього лісу на схилах Києва, звести 100-метрові висотки.

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На місці парку в 30 гектарів з'явилися приватні володіння і тому люди руками зупиняють будівельну техніку.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що знає про цю проблему і звернувся до забудовника.



Протасів Яр – це майже 30 гектарів колись унікального лісу на крутих схилах. У генеральному плані столиці ця територія і досі значиться як ландшафтно-рекреаційна зона.

"Генеральний план подібно до Конституції, в розумінні всеукраїнського значення, так само на київському рівні він регулює всю забудову. Йому мають підпорядковуватися усі дії та рішення Київради", – зазначив активіст Олег Андрос.

Ця земельна ділянка ходить вже роками по київським забудовникам і ніхто її не бере, тому що розуміє, що тут будуватися не можна. Причиною є те, що на кадастровій мапі Протасового Яру як зеленої зони просто не існує. Адже кожен квадратний сантиметр лісу роздали в оренду та приватну власність.

По генеральному плану немає ніякої забудови. Як можна видати містобудівні умови на будівництво житла в зеленій зоні,

– заявив адвокат Роман Титикало.

Юридично парком Протасів, як і тисячі гектарів інших легендарних зелених зон столиці, перестав бути у 2004-2007 роки. Тоді Києвом керував Леонід Черновецький, або в народі – "Льоня-космос".

Ось частина документу, за яким киян позбавили Протасового Яру:



Рішення КМДА 2007 року

У рішенні Київради від 2007 року – без жодної аргументації чи бодай формальних підстав – просто написано: "перевести територію з зелених насаджень до території житлової і громадської забудови".

Законодавство не передбачає процедуру внесення змін до генерального плану точково. Якщо ти хочеш вносити зміни, то повинен розробити новий генеральний план і його затвердити заново. Ще в 2014-2017 роках було відомо, що там збираються будувати рекордну для Києва кількість житла – близько мільйона квадратних метрів. Ці плани ніхто не скасовував,

– сказав адвокат Роман Титикало.

Перевели і забули, бо забудовників на круті схили тоді так і не знайшлося. І так тривало до літа 2019 року. На місці лісу через два роки можуть з'явитися, майже 100-метрові хмарочоси: близько 900 квартир, 30 тисяч квадратних метрів офісів у башті по центру, 6 поверхів під супермаркети, кінотеатри та інше.

Тут може статися транспортний колапс тут станеться, не кажучи вже про інші проблеми. По Протасу зараз в годину пік проїхатися – нелегке завдання. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що схили, де збираються будувати житлові хмарочоси – справді проблемні.

Там на горі – лікарня і на стаціонарі лікуються люди. Зовсім поруч – будинок, наприклад, якщо схил буде аварійним, то він просто з’їде вниз разом з лікарнею. Ми і так на схилі стоїмо, у нас вже в будинку пішли тріщини. Все просто "попливе" в сторону "Олімпійського",

– розповіли кияни.

Коли забудовник протестів громадськості не почув, мешканці перейшли до більш рішучих дій: прогнали техніку, повалили будівельний паркан та почали перекривати дорогу. Кияни навіть почали проводити тут концерти, але й це не допомогло.



Мітинги киян



Кияни влаштували концерт, щоб зберегти парк

Дивіться відео, як пояснював те, що відбувається, представник забудовника:

Дозвіл забудовник отримав через рішення двох судів. І це перший парадокс історії: однієї рукою ДАБІ (ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ) видало дозвіл на будівництво, іншою – наклало припис про зупинення будівельних робіт на цій же ділянці.

У цьому припису інспектор ДАБІ зазначає: "граничну допустиму висоту об'єкту не витримано". Проте суд знов став на сторону забудовника.

Однак, плутанина сталася і у київської влади – вони 10 років тому роздали лісову зону під забудову. Договір оренди на ділянку закінчився у 2017 році і продовжити його могло лише рішення цілої Київради. Ніхто і не робив цього, аж поки не з'явився новий забудовник і орендар ділянки, який "спав" 10 років, раптом надіслав вже до Київської міської адміністрації листа про намір укласти договір суборенди. Сталося це в 2018 році.

Договір оренди закінчився у 2017 році, а про намір суборенди згадали у 2018. І ось тут виникає ключова ланка схеми, адже якщо чиновники один місяць не реагують на такий лист, договір суборенди вважається укладеним за "мовчазної згоди" чиновників. Так і сталося.

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Зі свіжим договором суборенди вже новий забудовник отримав від тих самих чиновників контрольну картку на порушення благоустрою, а якщо просто – це дозвіл на вирубку дерев, а від ДАБІ – інші необхідні для забудови документи.

За всією цією юридичною плутаниною зрозуміло одне: всі "успіхи" з київськими чиновниками і судами сталися лише з появою саме нового забудовника. На прості збіги аж ніяк не схоже.

Про людей Корбана – дивіться у програмі.