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      Безопасные и удобные трамвайные остановки: возможно ли такое в Украине?

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      Безопасные трамвайные остановки
      Безопасные трамвайные остановки / Фото из открытых источников

      Трамвайные остановки, которые у нас существуют сейчас, к сожалению, нельзя назвать ни безопасными, ни удобными. В новостях то и дело появляется информация о пострадавших под колесами автомашин при входе или выходе из трамваев. Ведь трамвайные пути обычно пролегают посредине дороги.

      То есть, остановки располагаются либо на обочине и тогда пассажирам нужно пересечь проезжую часть, чтобы попасть в транспорт, либо же сами остановки проектируются непосредственно на проезжей части.

      Кроме того, чтобы пассажиру попасть в вагон трамвая, необходимо преодолеть большую разницу высоты между асфальтом и полом трамвая – это очень неудобно. А для маломобильных групп населения – людей с инвалидностью, пожилых людей или родителей с детьми в колясках – вовсе непреодолимое препятствие.

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      Чтобы сделать трамвайные остановки безопасными и удобными для пассажиров мы в Минрегион предлагаем внести изменения в государственные строительные нормы (ДБН) по улицам и дорогам в населенных пунктах – в части проектирования трамвайных остановок. Эксперты сейчас анализируют позитивный европейский опыт с тем, чтобы внедрить его и в Украине.

      Как в Европе

      В большинстве европейских городов трамвайные остановки обустраиваются с повышенными посадочными платформами. За счет подъема уровня проезжей части, на которой расположена такая платформа, она становиться на одном уровне с полом трамвая. Во-первых, это удобно для любых категорий пассажиров и сокращает время посадки и высадки пассажиров, во-вторых – создает препятствие для параллельно едущих автомобилистов, благодаря которому им приходится в любом случае снижать скорость перед платформой и останавливаться.

      Что же предлагается в проекте ДБН?

      Обустройство таких платформ на проезжей части дороги путем ее поднятия на 15 см – до уровня пола низкопольного трамвая либо до уровня первой ступеньки трамвая с высоким полом. Попасть на такую платформу или сойти с нее можно при помощи обустройства пологих спусков или пандусов с обоих сторон платформы. Безопасно и удобно. Что скажете?

      ДБНГосударственные строительные нормы (ДБН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые Используют во время проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

      Читайте также: "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини України Новини політики Транспорт Публікації ДБН
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