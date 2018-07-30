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Безпека дітей в інтернеті: у 80% насильства застосовуються інформаційно-комунікаційні засоби

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Безпека дітей в інтернеті: у 80% насильства застосовуються інформаційно-комунікаційні засоби
/ Фото з вільних джерел

80% проявів насильства – переслідувань, погроз, шантажу – здійснюються з використанням різних гаджетів, заявила очільник ГО "Ла Страда Україна" Ольга Калашник.

Про це йшлося на круглому столі в Укрінформі, присвяченому безпеці дітей в інтернеті.

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Так, третина звернень на гарячі лінії громадської організації "Ла Страда Україна" стосуються питань безпеки дітей в інтернеті та соціальних мережах.

11 421 дзвінків за рік були з питаннями, що стосуються інформаційної небезпеки дітей, нових комунікаційних засобів та мереж. 10 621 дзвінків надійшло саме від дітей і 800 дзвінків від дорослих, пов'язаних з питаннями щодо дітей,
– зазначила Калашник.

Так, із цих понад 11 тисяч звернень, 2 877 дзвінків стосувалися комп'ютерної та інтернет-залежності, 2 627 – секстингу – інтимної переписки та пересилки інтимних фото.

У випадку оприлюднення таких матеріалів або повідомлення про них третім особам можуть виникати конфліктні ситуації, які в свою чергу можуть призвести до тяжких наслідків для дитини аж до самогубства.

1532 двінки стосувалися тролінгу – глузувань та провокацій з метою спровокувати конфлікт.

1207 звернень були з приводу фішингу – інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до паролів, логінів, і ці проблеми актуальні не тільки для дітей та підлітків, а й для дорослих.

1047 дзвінків були з приводу грумінгу – коли доросла людина під виглядом підлітка входить у довіру до дитини з метою особистої зустрічі для вступу в сексуальні відносини або для шантажу.

Ці форми онлайн-злочинів серйозно впливають на емоційний стан дитини і можуть призвести до більш трагічних наслідків – самогубства, вбивства або сексуального насилля... Якщо у мережі Facebook побачили на своїй сторінці якусь неадекватну активність, яка впливає на дітей і не є для бажаною, звертайтесь на гарячу лінію. Ми володіємо унікальним правом зв'язатися з Facebook і передати цю інформацію. Бо набіги на дитячі сторінки є дуже частими,
 – наголосила Калашник.

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Так, для дорослих з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації діє телефонна лінія 116 123, а для дітей – 116 111.

Теги: Новини України Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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