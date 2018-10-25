Безпековий форум 2018: у пастці опиняється не лише Україна

У Львові стартує щорічний Безпековий форум. Кожної осені на нього з’їжджаються провідні експерти з усього світу. Цьогоріч беруть участь політики, військові та лідери думок зі США, Канади, Німеччини та інших країн. Напередодні захід відкрив відомий британський журналіст Едвард Лукас – колишній кореспондент журналу The Economist.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Софія Трощук.

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Також слово мав знаменитий американський військовий Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США у Європі. Він говорив про напружені питання в Азовському морі. Там Росія, фактично, влаштувала економічну блокаду українським суднам, і не виключено, що розпочне справжню військову агресію.

Крім того, говоритимуть про те, як російський газопровід "Північний потік-2", який Москва хоче будувати в обхід України, вплине на українську газотранспортну систему та змінить карту світу. Про це говоритиме Рекеш Емеркені, колишній посол Угорщини в США, а зараз віце-президент одного з найпотужніших американських аналітичних центрів.

Майбутнє українського газопроводу, в разі побудови російського, залишається дуже невизначеним. Але у пастці опиняється не лише Україна, адже через комерційні інтереси власних компаній, европейські лідери дають "добро" на побудову російського, тим самим, нехтують власною ж енергетичною безпекою,

– сказала на відкритті віце-спікерка українського парламенту Оксана Сироїд.

Про те, як боротися з такими серйозними викликами і говоритимуть на Безпековому форумі 2018.