Безробіття в Україні сягнуло найвищого за останні 15 років рівня
За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.
Про збільшення кількості безробітних в Україні, пов’язаного з карантинними обмеженнями, інформує президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
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За його словами, за місяць дії карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Тепер без роботи залишилися 2,5 – 2,8 мільйона українців.
За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні становить 13,7 – 15,4%,
– зазначив Чижиков.
Це найвищий показник за останні 15 років.
Чижиков пояснив, що насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину. Таких людей приблизно 1 мільйон.
Загалом у галузях, які "зупинили" працювали приблизно 4 мільйони людей. У більшості випадків роботу також втратили ті, хто не мав можливості добиратись до місця праці через зупинку пасажирського сполучення.
"Проведене Торгово-промисловою палатою опитування компаній показує, що 26% з них планують скорочення персоналу, ще 30% не ухвалили остаточне рішення", – додав президент організації.
До слова, за даними ТПП, загальний обсяг підтримки бізнесу через звільнення від сплати податків у березні та квітні становить 9,3 мільярда гривень.
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Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу
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