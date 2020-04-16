Безробіття в Україні сягнуло найвищого за останні 15 років рівня

За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.

Про збільшення кількості безробітних в Україні, пов’язаного з карантинними обмеженнями, інформує президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Читайте також Безробіття в Україні: на час карантину мінімальну допомогу збільшили – як її отримати

За його словами, за місяць дії карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Тепер без роботи залишилися 2,5 – 2,8 мільйона українців.

За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні становить 13,7 – 15,4%,

– зазначив Чижиков.

Це найвищий показник за останні 15 років.

Чижиков пояснив, що насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину. Таких людей приблизно 1 мільйон.

Загалом у галузях, які "зупинили" працювали приблизно 4 мільйони людей. У більшості випадків роботу також втратили ті, хто не мав можливості добиратись до місця праці через зупинку пасажирського сполучення.

"Проведене Торгово-промисловою палатою опитування компаній показує, що 26% з них планують скорочення персоналу, ще 30% не ухвалили остаточне рішення", – додав президент організації.

До слова, за даними ТПП, загальний обсяг підтримки бізнесу через звільнення від сплати податків у березні та квітні становить 9,3 мільярда гривень.

/

Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу