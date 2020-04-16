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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Безробіття в Україні сягнуло найвищого за останні 15 років рівня

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      За час карантину в Україні кількість безробітних зросла на 1– 1,3 мільйона людей / korrespondent.net

      За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.

      Про збільшення кількості безробітних в Україні, пов’язаного з карантинними обмеженнями, інформує президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

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      За його словами, за місяць дії карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Тепер без роботи залишилися 2,5 – 2,8 мільйона українців.

      За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні становить 13,7 – 15,4%,
      – зазначив Чижиков.

      Це найвищий показник за останні 15 років.

      Чижиков пояснив, що насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину. Таких людей приблизно 1 мільйон.

      Загалом у галузях, які "зупинили" працювали приблизно 4 мільйони людей. У більшості випадків роботу також втратили ті, хто не мав можливості добиратись до місця праці через зупинку пасажирського сполучення.

      "Проведене Торгово-промисловою палатою опитування компаній показує, що 26% з них планують скорочення персоналу, ще 30% не ухвалили остаточне рішення", – додав президент організації.

      До слова, за даними ТПП, загальний обсяг підтримки бізнесу через звільнення від сплати податків у березні та квітні становить 9,3 мільярда гривень.

      карантин, Україна, фінанси, гроші. безробіття /
      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Безробіття
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