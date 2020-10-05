Наступний 22 саміт Україна – ЄС проведуть у Брюсселі 6 жовтня. За словами дипломата та колишнього віцепрем'єр-міністра Романа Безсмертного, в підсумковому документі будуть зазначені всі питання, які є на порядку денному.

Згідно з ключовими параметрами щодо зобов'язань, які Україна взяла на себепідписавши низку угод з ЄС, то за 2020 рік – досягнення дуже скромні. Про те, яких наслідків можна чекати від 22-го саміту, він розповів в програмі "Є питання" на 24 каналі.

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Ймовірні результати саміту

За його словами, буде задекларована позиція, яка пов'язана із кадровою політикою та зупиненням реформування державної служби в Україні. Для ЄС це є однією з ключових умов, пов'язаних з вибудовою системи державної влади та публічним контролем за нею, повідомив дипломат.

Також він зазначив, що в підсумковому документі буде йтися про те, наскільки незалежно ведеться робота щодо протидії корупції.

Санкційна політика щодо РФ

Водночас Безсмертний зауважив, що від ЄС повністю залежить санкційна політика, зокрема, продовження тиску на Росію, однак Україна фактично втратила контроль у цьому питання.

"Ведмежа" поведінка Кремля щодо "Північного потоку" та факт отруєння Навального дозволяє ЄС витримувати авансовану політику щодо України,

– зазначив колишній віцепрем'єр-міністр.

Сподівання ЄС щодо політичного керівництва

Єдине, що треба відзначити – це те, що Україна витримує і не виходить за червоні лінії, які вона задекларувала, підписуючи зобов'язання щодо взаємодії з ЄС і НАТО, сказав дипломат.

"Військові навчання ЄС на території України та відповідна словесна підтримка вказують на те, що і Європейський Союз і НАТО сподіваються на те, що політичне керівництво України отямиться і буде активно діяти", – підсумував Роман Безсмертний.

Дивіться повний випуск програми "Є питання":

Що розглядатимуть на саміті Україна – ЄС