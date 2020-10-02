Наступний саміт Україна – ЄС стане першим двостороннім самітом, який фізично проведуть у Брюсселі з початку пандемії COVID-19. За його результатами, представники України та ЄС підпишуть низку угод, які стосуватимуться, зокрема, підтримки Донбасу Євросоюзом.

22 саміт Україна – ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі. Про це повідомили в Офісі Президента.

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Хто буде представляти ЄС та Україну на саміті

Представниками від ЄС будуть ​​президент Євроради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Також на саміт приїде Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Що розглядатимуть на саміті Україна – ЄС

Під час засідання представники розглянуть соціально-економічні наслідки пандемії коронавірусу та підтримку України з боку ЄС.

Особливу увагу звернуть на шляхи реалізації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену й всеосяжну зону вільної торгівлі та стан реформ в Україні.

Сторони також планують обговорити конфлікт на Сході України, останні події в Білорусі та інші регіональні та зовнішньополітичні питання.

Також Зеленський, Мішель і фон дер Ляєн розглянуть питання посилення координації зусиль України та ЄС для деокупації Криму та захисту прав кримчан.

Що передбачає Угода про асоціацію з ЄС Угода про асоціацію з ЄС не гарантує майбутнього вступу України до Євросоюзу. Однак вона включає інші важливі норми.

Перші три розділи угоди стосуються загальних принципів асоціації України та ЄС. Тут зазначені реформи, що мають на меті зблизити зовнішню політику сторін.

Однією з найважливіших деталей угоди є положення про створення Зони вільної економічної торгівлі. Зона передбачає зменшення або усунення тарифів при торгівлі. Це спростить митні процедури та покращить економіку України.

Які угоди планують підписати на саміті

За результатами саміту представники підпишуть низку фінансових угод між Україною та ЄС. Зокрема, вони стосуватимуться підтримки Донбасу, громадянського суспільства та пом'якшення наслідків кліматичних змін.

Також заплановано, що лідери підпишуть угоди з Європейським інвестиційним банком. Ці договори передбачають фінансування на вдосконалення громадських будівель та цифровізацію "Укрпошти".