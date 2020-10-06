Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, – Зеленський
Безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує. Його повноційне функціонування відновиться після карантину.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
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Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії,
– заявив Президент України.
Також партнери з ЄС запевнили, що безвізу з ЄС нічого не загрожує і Україна виконує усі критерії. Як-тільки дозволить епідеміологічна ситуація, українці знову зможуть планувати свої поїздки в Європу.
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