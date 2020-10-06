Безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує. Його повноційне функціонування відновиться після карантину.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Актуально Зеленський виступає на Саміті Україна – ЄС: основні тези

Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії,

– заявив Президент України.

Також партнери з ЄС запевнили, що безвізу з ЄС нічого не загрожує і Україна виконує усі критерії. Як-тільки дозволить епідеміологічна ситуація, українці знову зможуть планувати свої поїздки в Європу.

Новина доповнюється.