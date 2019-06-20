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      Біла ведмедиця вештається вулицями російського Норильська: фото, відео

      1152 Читать новость на русском
      Біла ведмедиця вештається вулицями російського міста
      Біла ведмедиця вештається вулицями російського міста / Скріншот з відео

      У російському місті Норильську місцеві вкотре зафільмували білого ведмедя, який вештався кварталом. Найімовірніше, тварина просто заблукала.

      Як самиця білого ведмедя відійшла аж на сотні кілометрів від свого природного середовища – невідомо. На фото помітно, що тварина голодна та втомлена.

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      Поки вона бродила по території тамтешнього заводу у пошуках їжі, люди стояли і знімали її на телефон. Врешті, нічого не знайшовши, ведмедиця пішла далі.

      ведмідь росія
      Біла ведмедиця бродить у місті Норильськ

      Це вже не вперше білі красені йдуть до людей. А все тому, що нині в регіоні, через глобальне потепління червонокнижні тварини страждають від голоду.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Поход был сложный.. заблудился я.. молодой, не опытный еще.. прошел около тысячи, а то и больше километров, посмотреть на туризм норильский.. Поел целлофановых деликатесов, угостили наркотой местные аборигены, прикайфавал и уснул... приснился сон, как любезные жители этого города отвезли меня на вертолете домой. Был очень удивлен, что мой портрет на гербе города висит.. странно.. не так-то часто я тут бываю.

      Допис, поширений Илья Калинский (@korikalinskiy)

      Біла ведмедиця бродить вулицями міста Норильськ:

       

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      Теги: Новини Росії Світ тварин
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