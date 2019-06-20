Біла ведмедиця вештається вулицями російського Норильська: фото, відео
У російському місті Норильську місцеві вкотре зафільмували білого ведмедя, який вештався кварталом. Найімовірніше, тварина просто заблукала.
Як самиця білого ведмедя відійшла аж на сотні кілометрів від свого природного середовища – невідомо. На фото помітно, що тварина голодна та втомлена.
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Поки вона бродила по території тамтешнього заводу у пошуках їжі, люди стояли і знімали її на телефон. Врешті, нічого не знайшовши, ведмедиця пішла далі.
Біла ведмедиця бродить у місті Норильськ
Це вже не вперше білі красені йдуть до людей. А все тому, що нині в регіоні, через глобальне потепління червонокнижні тварини страждають від голоду.
Біла ведмедиця бродить вулицями міста Норильськ:
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