Біла ведмедиця вештається вулицями російського Норильська: фото, відео

У російському місті Норильську місцеві вкотре зафільмували білого ведмедя, який вештався кварталом. Найімовірніше, тварина просто заблукала.

Як самиця білого ведмедя відійшла аж на сотні кілометрів від свого природного середовища – невідомо. На фото помітно, що тварина голодна та втомлена.

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Поки вона бродила по території тамтешнього заводу у пошуках їжі, люди стояли і знімали її на телефон. Врешті, нічого не знайшовши, ведмедиця пішла далі.



Біла ведмедиця бродить у місті Норильськ

Це вже не вперше білі красені йдуть до людей. А все тому, що нині в регіоні, через глобальне потепління червонокнижні тварини страждають від голоду.

В окрестностях Норильска впервые за 42 года увидели белого медведя. В поисках еды он прошел более 500 км

Сейчас решается вопрос что делать с хищником: обездвиживать и перевозить то ли в зоопарк, то ли в естественную среду обитания – на побережье моря Лаптевых или Карского моря. pic.twitter.com/qxvs6n8OAB — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 17 червня 2019 р.

В Норильск пришёл белый медведь. pic.twitter.com/eOjOUTOncP — Александр Лебедев (@joelle09311) 17 червня 2019 р.

Біла ведмедиця бродить вулицями міста Норильськ: