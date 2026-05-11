Готується до війни: білоруський опозиціонер повідомив, які зміни в армії впроваджує Лукашенко

Білорусь з 2022 року системно готується до війни, і це яскраво демонструє п’ятикратне збільшення військового бюджету та будівництво доріг в напрямку України. Паралельно конституційні зміни позбавили країну статусу нейтральності і дають змогу завдавати превентивних ударів.

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, що загроза реальна, але поки не критична.

Чи є реальна загроза наступу з боку Білорусі?

На поліських болотах будують дороги, якими звичайні люди просто не їздять. Водночас зводять нові полігони для розміщення додаткових військових підрозділів. Хоча для збройних сил вистачає того, що є.

Також військові зводять так звану "лінію Хреніна" – оборонну лінію вздовж кордону, названу на честь міністра оборони. Наразі активно будують ділянки на Брестському, Сморгонському та Волковиському напрямках, в планах – охопити весь периметр кордону з Україною і країнами НАТО та ЄС.

Усе почалося в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну – тоді ж Лукашенко протягнув через сфальсифікований референдум конституційні зміни, які позбавили Білорусь нейтрального статусу. Це було потрібно для одного – легалізувати підтримку російської агресії. Слідом ухвалили нову концепцію національної безпеки та військову доктрину, які повністю змінили ідеологію білоруської військової політики,

– сказав Латушко.

Нова військова доктрина дає право завдавати "превентивних" ударів по сусідніх державах і направляти війська за кордон. При цьому формулювання про удари настільки розпливчасте, що Лукашенко може використати будь-який привід: побачив якийсь рух на території сусідньої держави – і вже "загроза", а отже, підстава для удару.

Паралельно в країні запровадили системи повітряної тривоги в усіх регіонах, змінили медичні регламенти на випадок масового надходження поранених, створили територіальну оборону на 150 тисяч резервістів і закуповують бронежилети.

"Українська розвідка і президент правильно оцінюють ситуацію – загроза існує. Але наразі на території Білорусі немає російських військ, здатних здійснити повноцінну агресію. Тому загроза реальна, але поки не критична. Ось коли там з’являться регулярні збройні сили Росії – тоді вона стане абсолютно реальною", – наголосив Латушко.

Зверніть увагу! Речник ДПСУ Андрій Демченко сказав, що наприкінці 2023 року Росія вивела з території Білорусі близько 10 – 12 тисяч військових, які проходили там підготовку. Після завершення навчань ці підрозділи повернулися до Росії для посилення фронту, а нових контингентів тоді не перекидали. За його словами, у Білорусі можуть залишатися окремі невеликі групи російських військових, які займаються логістикою, та обслуговуванням авіації.

Що ще відомо про потенційну загрозу нападу?