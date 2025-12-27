Росія передала Білорусі чергову партію одних з найпотужніших своїх винищувачів

Білоруська армія отримала чергову партію російських багатоцільових винищувачів Су-30СМ2. Це є частиною ширшої угоди між Білоруссю і Росією про посилення білоруських повітряних сил.

Точно не відомо, скільки літаків отримала Білорусь. Про надходження літаків повідомило Міністерство оборони Білорусі у своєму Telegram-каналі, передає 24 Канал.

Що відомо про винищувачі, які Білорусь отримала від Росії?

У відкритих джерелах з’явилися фото щонайменше двох винищувачів, які, ймовірно, були сфотографовані ще на одному з російських аеродромів. За попередньою інформацією, йдеться про літаки з бортовими номерами "13" та "14".

Це вже третє постачання модернізованих Су-30СМ2 до Білорусі у 2025 році. У травні на 61-шу винищувальну авіабазу в Барановичах прибули перші два літаки з номерами "09" і "10", а в серпні країна отримала ще одну пару – з бортовими номерами "11" та "12". Нинішня передача є черговим етапом оновлення авіаційного парку білоруських Повітряних сил.

Раніше Мінськ уже мав на озброєнні вісім винищувачів Су-30СМ попередньої модифікації, виготовлених на Іркутському авіаційному заводі в Росії.

Постачання здійснюються в межах міжурядової угоди між Білоруссю та Росією, укладеної в червні 2017 року. Документ передбачає передачу білоруській стороні 12 багатоцільових винищувачів Су-30.

Модифікація Су-30СМ2 відрізняється оновленими системами управління, сучаснішою авіонікою та розширеними бойовими можливостями, що суттєво посилює потенціал білоруської тактичної авіації в межах військової співпраці з Росією.

