Білорусь представила ОБСЄ план виходу з кризи: деталі
Білорусь представила на спецзасіданні Постійної ради ОБСЄ свій план дій для того, аби вийти з кризи. Офіційний Мінськ наполягає на проведенні конституційної реформи.
Референдум хочуть провести до 2022 року
На думку білоруського представника Андрія Лозовика, конституційна реформа може стати тим чинником, який стабілізує ситуацію в країні. Про це інформує російське "РБК".
Лозовик наголосив: Координаційну раду офіційний Мінськ не визнає. Адже, якщо вестимуться переговори з новоствореним органом, то їх розглядатимуть як передачу влади.
Щодо поступок, на які начебто готовий Лукашенко заради власного народу, то до 2022 року планують провести референдум. На ньому мають ухвалити рішення про нову конституцію країни.
Що відомо про Координаційну раду Білорусі?Координаційну раду створила опозиція Білорусі. Мета новоствореного органу – забезпечити передачу влади в країні від Олександра Лукашенка.
Прокуратура одразу визнала Координаційну раду неконституційною. На членів президії ради чинять тиск, частина з них змушена була виїхати.