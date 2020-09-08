Білорусь представила на спецзасіданні Постійної ради ОБСЄ свій план дій для того, аби вийти з кризи. Офіційний Мінськ наполягає на проведенні конституційної реформи.

Референдум хочуть провести до 2022 року

На думку білоруського представника Андрія Лозовика, конституційна реформа може стати тим чинником, який стабілізує ситуацію в країні. Про це інформує російське "РБК".

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Лозовик наголосив: Координаційну раду офіційний Мінськ не визнає. Адже, якщо вестимуться переговори з новоствореним органом, то їх розглядатимуть як передачу влади.

Щодо поступок, на які начебто готовий Лукашенко заради власного народу, то до 2022 року планують провести референдум. На ньому мають ухвалити рішення про нову конституцію країни.

Якою пропонують нову конституцію? Згідно з запланованим новим основним законом країни, буде лібералізована політична система. Повноважень у президента поменшає, натомість більше їх отримає парламент.