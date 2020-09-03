Російський прем'єр Михайло Мішустін 3 вересня відвідав Білорусь, де зустрівся з місцевим президентом Олександром Лукашенком. Серед іншого політики обговорили ціни на енергоносії, які Росія поставляє Білорусі.

Про досягнення домовленостей щодо цін Михайло Мішустін розповів під час російсько-білоруських перемовин, передає "БелТА".

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Хотів би привітати рішення, які сьогодні були схвалені щодо наших взаємних питань, пов'язаних з оплатою енергоносіїв. Ми досягли з вами всіх домовленостей,

– заявив очільник російського уряду.

Втім він вирішив не розголошувати деталей домовленостей з Білоруссю чи конкретних рішень, досягнутих за результатами переговорів.

Водночас міністр енергетики Росії Олександр Новак, який також входив до складу делегації, заявив, що переговори були "конструктивними", передає Интерфакс. Він розповів, що передовсім було доручено пропрацювати повернення боргу з боку Білорусі.

Він пояснив, що основним моментом домовленостей щодо цін було саме повернення боргу. Від початку 2020 року Білорусь завинила Росії лише за газ понад 165 мільйонів доларів.

Які ще домовленості досягли на зустрічі